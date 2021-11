Chi è uscito nella puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip 6? Al televoto c’erano Miriana Trevisan, Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi. A seguire il nome del concorrente eliminato e chi è finito al televoto della prossima puntata in onda lunedì.

Chi è uscito ieri sera dal Grande Fratello Vip?

Il nono concorrente eliminato della puntata del 19 novembre del Grande Fratello Vip 6 è Miriana Trevisan. La showgirl napoletana è stata votata soltanto dal 29% del pubblico, contro il 33% di Sophie e il 38% di Gianmaria. Al suo arrivo in studio però, dove ad attenderla c’era Nicola Pisu, arriva un clamoroso colpo di scena: aprendo il biglietto di ritorno Miriana scopre che la sua eliminazione è annullata e che può tornare in gioco.

Miriana, hai il biglietto di ritorno… RIENTRI NELLA CASA! 🎉 #GFVIP pic.twitter.com/kRzUCWvSqp — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 20, 2021

Chi è finito in nomination per la puntata di lunedì prossimo?

Dopo che Miriana ha fatto il suo rientro trionfale nella Casa, Alfonso Signorini ha aperto ufficialmente le nomination. Al televoto di lunedì 22 novembre sono finiti Gianmaria Antinolfi, Soleil Sorge e Carmen Russo. Come prevedibile, il televoto di lunedì prossimo non prevede eliminazione.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi è il tuo preferito tra Carmen, Gianmaria e Soleil #GFVIP pic.twitter.com/F3Lze5Zxst — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 20, 2021

Ecco chi ha nominato chi:

Alex nomina Gianmaria

Manila nomina Carmen

Davide nomina Francesca

Carmen nomina Gianmaria

Soleil nomina Gianmaria

Francesca nomina Gianmaria

Le principesse nominano Davide

Gianmaria nomina Soleil

Manuel nomina Carmen

Katia nomina Soleil

Aldo nomina Soleil

Sophie nomina Manila

Giucas nomina Gianmaria

Gli immuni di questa settimana, dunque non nominabili dagli altri concorrenti, erano Manuel Bortuzzo, Katia Ricciarelli, Giucas Casella e Aldo Montano in qualità di preferiti della Casa. A loro si è aggiunta poi Sophie Codegoni, scelta dalle opinioniste in studio.

A noi non resta che rinnovarvi l’invito di seguire la ventunesima puntata del Grande Fratello Vip 6 che andrà in onda in diretta su Canale 5 lunedì prossima, nella giornata del 22 novembre. Chi sarà il preferito del pubblico?