La situazione per Alex Belli, all’interno della casa del Grande Fratello Vip, sta diventando insostenibile. È da settimane che viene messo in discussione il suo rapporto con la moglie Delia Duran, a causa del feeling sviluppato con Soleil Sorge. C’è anche, però, chi crede che, in realtà. Alex e Delia non siano sposati. Adriana Volpe, per esempio, è convinta che tra i due ci sia stata solo la promessa di matrimonio e non il rito vero e proprio.

L’argomento, tornato in auge nella puntata di venerdì 19 novembre, ha mandato l’attore su tutte le furie. Inoltre, alla fine, Alex è stato protagonista di un duro sfogo. Ecco cosa è successo!

Adriana Volpe contro Alex Belli

Nell’appuntamento di ieri sera con il reality di Canale 5, c’è stato un nuovo confronto tra l’opinionista Adriana Volpe e Alex Belli. La donna ha messo nuovamente in dubbio l’esistenza di un reale legame matrimoniale tra l’attore e Delia Duran. L’attore, dopo essere stato chiamato in confessionale da Alfonso Signorini, era certo di poter parlare con sua moglie e invece si è trovato davanti a nuove accuse. Tutto questo non ha fatto altro che peggiorare la frustrazione del concorrente.

Inoltre, subito dopo la puntata, non è riuscito a trattenere la rabbia per l’ingiustizia subita.

Alex Belli non vuole che Delia torni al GF Vip

La reazione avuta da Alex Belli non ha fatto altro che sottolineare il suo stato d’animo. L’attore è così stanco di tutta questa situazione da desiderare che Delia Duran non si rechi più nello studio di Alfonso Signorini.

Non la voglio, non la voglio vedere qua. Non voglio ulteriormente esporre il mio amore e la mia vita privata qua dentro, è chiaro?

È probabile, però, che le cose non vadano in questo modo. Ormai, il triangolo tra Alex, Delia e Soleil è diventato uno dei perni fondamentali della sesta edizione del Grande Fratello Vip ed è molto difficile che il conduttore accetti di far cadere l’argomento come se niente fosse.