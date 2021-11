Le anticipazioni delle puntate di Uomini e Donne che andranno in onda da lunedì 22 a venerdì 26 novembre rivelano che ci saranno molti colpi di scena, sia al trono over sia a quello classico. Per quanto riguarda il primo, vedremo che Ida e Diego si troveranno costretti a dover lasciare il programma, ma non con i petali rossi come sembrava dalle ultime putate andate in onda. Tra i giovani, invece, Andrea Nicole si troverà a fare i conti con un colpo di testa di Ciprian.

Cosa vedremo al trono over di Uomini e Donne la prossima settimana

Nel corso delle puntate di Uomini e Donne che verranno trasmesse dal 22 al 26 novembre ci saranno molti argomenti da sviscerare. Innanzitutto, non mancheranno le aspre discussioni tra Gemma Galgani e Tina Cipollari. La dama bianca del parterre del trono over del programma mostrerà ancora un certo interesse per Costabile, malgrado lui le abbia palesato in più occasioni il suo mancato interesse. Inoltre, si troverà al centro di accesi dibattiti anche Isabella Ricci.

La donna sta suscitando molto sgomento in studio in quanto molti dei presenti non credono alla sua buona fede e ai suoi modi troppo perbenisti. Ad ogni modo, lei riuscirà a difendersi, come sempre, in maniera calma e tranquilla. Al trono over, poi, ci sarà spazio anche per le dinamiche che riguardano Ida e Diego. I due questa settimana stavano per lasciare lo studio, in quanto desiderosi di viversi al di fuori. La Platano aveva organizzato una scelta a tutti gli effetti, facendo cadere anche i petali rossi. Dopo poco, però, la donna si è cimentata in una discussione con Tina che ha infastidito Diego. Il giovane, infatti, ha deciso di non uscire più dal programma con la donna.

Spoiler trono classico dal 22 al 26 novembre

Per tale ragione, nelle puntate di Uomini e Donne della prossima settimana vedremo che i due torneranno a centro studio per continuare a parlare di quanto accaduto. Il cavaliere continuerà a ribadire i suoi sentimenti e si dirà innamorato della dama. Lei, però, ammetterà di essere rimasta troppo male per quanto accaduto nelle precedenti messe in onda, pertanto, dirà di non fidarsi più di lui. Considerando il legame che si era venuto a creare, però, entrambi non troveranno più i presupposti per continuare a stare in studio.

Pertanto, Ida e Diego decideranno di lasciare la trasmissione, ma da separati. La loro decisione di abbandonare Uomini e Donne sarà definitiva o solo dettata dalla rabbia del momento? Lo scopriremo nelle prossime puntate. Al trono classico, invece, Ciprian manifesterà la volontà di andare via. Il ragazzo dirà di essere rimasto deluso da Andrea Nicole per alcuni atteggiamenti adoperati dalla tronista. Lei, però, non si arrenderà e deciderà di andare a riprenderlo. Roberta, invece, sarà sempre più vicina a Luca. I due avranno un’esterna molto bella durante la quale scapperà anche un bacio appassionato.