Le situazioni, all’interno della casa del Grande Fratello Vip, tendono a precipitare molto in fretta. Quello che avrebbe dovuto essere un momento goliardico e spensierato, nel giro di un attimo, ha assunto dei toni completamente diversi. Tutto è nato da un gesto di Soleil Sorge che, inaspettatamente, ha fatto infuriare Davide Silvestri.

La furia dell’attore è andata avanti per diverso tempo, soprattutto perché, in seguito a ciò, ha accusato dei fastidi agli occhi e alla testa.

Lo scherzo di Soleil Sorge

Soleil vince la challenge della pizza e butta la farina su Davide #gfvip pic.twitter.com/BKPzLpuGKP — Chiara Milone (@ChiaraMilone2) November 18, 2021

Nella giornata del 18 novembre, Soleil Sorge e Davide Silvestri hanno deciso di sfidarsi in una gara culinaria. Agli altri concorrenti del reality di Canale 5 è stato dato il compito di assaggiare i diversi tipi di pizza e di valutare la migliore. Alla fine, è stata la ragazza a ottenere il titolo di migliore pizzaiola. In preda all’euforia per la vittoria appena conseguita, Soleil Sorge ha preso dei mucchietti di farina per poi gettarli sul viso di Davide Silvestri.

L’attore ha dimostrato subito di non aver gradito il gesto. Dopo l’accaduto, infatti, ha attaccato duramente la ragazza:

Ma tu sei pazza, non stai bene

Davide Silvestri vuole vendicarsi di Soleil Sorge

Davide ha avvertito la necessità di correre in bagno per sciacquarsi il viso. Pare, infatti, che la farina gli abbia scatenato dei violenti bruciori agli occhi. Soleil Sorge, resasi conto del suo errore, l’ha raggiunto per verificare le condizioni di salute dell’attore, poi, insieme ad Alex Belli, lo ha aiutato a mettere un collirio.

Davide Silvestri ha dichiarato di avere anche un forte mal di testa e di non sopportare l’idea di dover stare male a causa di un’altra persona. La sua rabbia si è protratta per diverse ore, tanto da coinvolgere anche gli altri inquilini della casa. Solo successivamente, ha colto l’ironia dell’accaduto e, tra le risate, ha giurato di vendicarsi: