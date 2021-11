Le tensioni all’interno della casa del Grande Fratello Vip non fanno che aumentare. Ormai, i concorrenti iniziano a sentire il peso dei mesi trascorsi nel reality. Basta poco, infatti, per scatenare crisi di rabbia e accese discussioni.

Nelle ultime ore, lo scontro ha riguardato Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi. Sembra che i due, forse anche a causa della relazione avuta in passato, non riescono proprio ad andare d’accordo. Ecco cosa ha fatto infuriare l’ex protagonista di Uomini e Donne!

Soleil Sorge non sopporta più Gianmaria

Tutto è nato a causa di una frase pronunciata da Gianmaria Antinolfi. L’uomo, intenzionato a preparare il cibo per tutti, ha chiesto a Soleil di lasciare la cucina perché non era il suo turno. La ragazza, però, non l’ha presa affatto bene. Queste poche parole sono state sufficienti a scatenare la sua ira e a riportare a galla tutto ciò che si sente costretta a subire nel reality più amato di Canale 5:

Mi fa schifo sta roba, fa schifo. Si smaschera da solo. Perché io devo vivere questo?

Solei Sorge ha anche ammesso anche che secondo lei il suo ex fidanzato non è una bella persona.

Soleil vuole abbandonare la casa del GF Vip

La ragazza sembra davvero arrivata al limite. Il suo desiderio di allontanarsi da Gianmaria, durante uno sfogo avuto con Alex Belli, le ha fatto prendere addirittura in considerazione la possibilità di abbandonare il programma:

Che lo facessero uscire di qua, perché io non ne posso più. Ti giuro che me ne vado via

In realtà, è proprio l’uomo a essere a rischio eliminazione. Nell’ultima puntata, infatti, è finito in nomination insieme a Sophie Codegoni e Miriana Trevisan. Che le parole di Soleil vengano ascoltate? Per scoprirlo non dovremo fare altro che attendere l’appuntamento serale di venerdì 19 novembre.