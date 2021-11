In questi giorni si è creato un vero vespaio attorno al Grande Fratello Vip. Tutto ha avuto inizio nel momento in cui Alfonso Signorini, parlando della cagnolina di Giucas Casella, ha dichiarato di essere contrario all’aborto in ogni sua forma. Il conduttore, però, nel farlo ha adoperato il plurale. Questo, quindi, ha spinto la rete e tutti coloro che vi collaborano a prendere le distanze. Tra di essi, lo sponsor Mikado ha deciso di ribadire la sua posizione in merito.

Mikado si dissocia da Signorini per le frasi sull’aborto

La frase di Alfonso Signorini sull’aborto ha creato molto sgomento al di fuori della casa del GF Vip. In molti si sono dissociati dal pensiero del presentatore, come ad esempio l’opinionista Sonia Bruganelli. Ad ogni modo, anche la casa produttrice del reality show, la Endemol Shine Italia, ci ha tenuto a precisare di non condividere affatto il pensiero del conduttore. Della stessa idea è stato anche lo sponsor Mikado, spesso visibile all’interno della casa.

Gli esponenti di tale brand hanno pubblicato un messaggio in cui si sono dissociati completamente dalle affermazioni del presentatore. A tal proposito, hanno scritto: “Nessuno all’interno del programma parla a nostro nome e abbiamo già segnalato il fatto all’emittente“. In seguito hanno aggiunto: “l programma stesso ha preso le distanze dall’evento in questione, in quanto le dichiarazioni sono state fatte in maniera personale”.

Alfonso interverrà per chiarire la situazione?

Con queste parole, dunque, l’azienda ha deciso di palesare il suo totale dissenso nei confronti di quanto dichiarato dal direttore del settimanale Chi. La necessità di fare questa precisazione è sorta non tanto per andare contro quello che è il pensiero di Alfonso Signorini quanto, piuttosto, per spiegare che il conduttore non può assolutamente arrogarsi il diritto di parlare a nome di altri.

La situazione, dunque, sta diventando piuttosto intricata e sarebbe gradito un intervento da parte del conduttore per chiarire meglio la faccenda. Non ci resta che attendere le prossime messe in onda delle puntate del Grande Fratello Vip per vedere se tutto questo avverrà.