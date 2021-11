Manuel Bortuzzo è uno dei concorrenti più amati della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Nelle ultime settimane, lo abbiamo visto alle prese con i sentimenti di Lucrezia Selassié. Per un momento, i fan hanno pensato che tra i due potesse nascere qualcosa, ma il nuotatore, stanco delle attenzioni ossessive della ragazza, le ha chiesto di non essere così invadente. Anche Alfonso Signorini ha rimproverato duramente Lulù per il suo comportamento e per la mancanza di rispetto dimostrata nei confronti di Manuel.

Inizialmente, la principessina sembrava intenzionata a prendere le distanze ma adesso, incapace di trattenere le sue emozioni, è tornata alla carica. Alex Belli, vedendola in difficoltà, ha deciso di darle alcuni consigli. Ecco cosa le ha detto!

Alex Belli spiega a Lulù come sedurre Manuel

Lulù Selassié non riesce a smettere di pensare a Manuel Bortuzzo. Nonostante abbia provato a seguire i desideri del ragazzo, si è ritrovata al punto di partenza. Alex Belli, per cercare di aiutarla, ha deciso di affrontare l’argomento e di consigliarle dei metodi per attirare l’attenzione del nuotatore:

La prima dritta è farti cercare, la seconda è ironia allo stato puro e la terza è saperti far desiderare come se fossi l’unica donna

Manuel rischia di coglierli sul fatto

Lulù ha apprezzato l’interesse di Alex Belli e ha ascoltato con grande attenzione le sue parole. L’arrivo improvviso di Manuel, però, ha costretto entrambi a lasciare in sospeso la conversazione. Il giovane, infatti, probabilmente, non avrebbe gradito la situazione.

Sicuramente, nei prossimi giorni, avremo modo di vedere se Lulù riuscirà a mettere in pratica i consigli di Alex e se questi porteranno a buoni risultati o meno.