In casa Mediaset si sente aria di novità. Molti sono stati i cambiamenti che i piani alti dell’azienda hanno deciso di apportare alla programmazione televisiva del 2022. Tra le varie modifiche, una potrebbe riguardare anche il futuro di Federica Panicucci. Si vocifera, infatti, che la donna potrebbe lasciare la conduzione di Mattino 5 per sbarcare a La Pupa e il Secchione. Scopriamo cosa è emerso.

Cambiamenti in Mediaset per Mattino 5

Le modifiche apportate da Mediaset per la stagione 2022 sono davvero notevoli. Tra di esse, a generare parecchio sgomento è stato l’accorpamento del tg4 e di Studio Aperto, i quali andranno in onda in un unico contenitore che prenderà il nome di Tg Com. Le due testate, però, continueranno ad esistere, ma solo come brand. Altre modifiche, poi potrebbero riguardare anche Federica Panicucci. La conduttrice è alla guida di Mattino 5 da diverso tempo, tuttavia, potrebbe essere arrivata per lei l’ora di cambiare.

Molto probabilmente, infatti, a partire dal prossimo anno, la donna lascerà il suo posto a Simona Branchetti, la quale è già stata alla guida di un programma mattutino di Canale 5 questa estate, periodo in cui ha condotto Morning News. Dato il successo ottenuto da tale programma in termini di ascolti, è probabile che l’azienda stia valutando di affidare a lei anche la conduzione di Mattino 5. Ma cosa ne sarà di Federica Panicucci?

Federica Panicucci a La Pupa e il secchione?

La presentatrice potrebbe essere “promossa” in prima serata nel programma La Pupa e il Secchione, che dovrebbe ritornare nei primi mesi del 2022. Questa indiscrezione è stata fornita da Giuseppe Candela, tuttavia, non è stata ancora confermata da Mediaset. Inoltre, risulta ancora ignoto l’accompagnatore che dovrebbe condurre il programma di Italia 1 insieme alla Panicucci.

Sembra essere esclusa la possibilità di vedere Enrico Papi in quanto, dopo la conduzione di Scherzi a Parte, il conduttore pare abbia rifiutato questo incarico. Ad ogni modo, Federica Panicucci sarà alla guida anche del programma che andrà in onda l’ultimo dell’anno su Canale 5 insieme ad Albano, notizia che pare sia certa, In ogni caso, per avere altre informazioni non ci resta che attendere che Mediaset divulghi qualche comunicato ufficiale.