Oggi, nello studio di Uomini e Donne, è successo qualcosa che ha sorpreso e irritato gli affezionati fan del programma. Ida Platano, protagonista assoluta della puntata, dopo tante riflessioni, ha deciso di annunciare il suo desiderio di andare via con Diego. L’uomo, inizialmente, ha accettato di buon grado la volontà della dama ma, poco dopo, è tornato sui suoi passi, lasciando senza parole la povera Ida.

L’avvenimento, ovviamente, ha scatenato una pioggia di commenti sui social network poco lusinghieri. Ecco tutti i dettagli!

Ida decide di andare via con Diego

Ida Platano, determinata a coronare il suo sogno d’amore, ha dichiarato di aver fatto la sua scelta e di essere pronta a lasciare il programma di Canale 5 insieme a Diego. Le sue sono state parole inaspettate, in quanto in pochi credevano che la situazione prendesse una simile piega. Diego è apparso entusiasta e ha acconsentito a conoscerla meglio al di fuori della trasmissione.

I due, subito dopo l’annuncio, hanno condiviso il famoso ballo sotto ai petali rossi. È stato un momento molto intenso, che ha fatto sognare gli spettatori e i presenti in studio. Prima di andare via, però, Ida ha avuto un’accesa discussione con Tina Cipollari, che ha cambiato le carte in tavola.

Ida Platano litiga con Tina e Diego cambia idea

Ida Platano e Tina Cipollari hanno avuto un nuovo scontro sull’amicizia della dama con Gemma Galgani. La prima ha ribadito di essere felice di avere un simile rapporto con lei, ma l’opinionista non si è mostrata affatto d’accordo.

La discussione ha indispettito Diego che, stufo di dover assistere a una simile scena, ha deciso di tornare sui suoi passi e di non lasciare più lo studio insieme a Ida. Quest’ultima, del tutto incredula, non ha potuto fare altro che osservare l’uomo tornare tra i cavalieri.

Il pubblico a casa non è riuscito a immedesimarsi della scelta di Diego, anzi, in molti credono che la sua sia stata solo una scusa per rifiutare la dama.