In queste ore Sonia Bruganelli ha preso le distanze da Alfonso Signorini in merito ad un tema che ha generato molto sgomento sui social. Lunedì scorso, durante la putata del Grande Fratello Vip, il conduttore si è reso protagonista di dichiarazioni piuttosto forti che riguardano il tema dell’aborto. Ebbene, a quanto pare le sue parole sono state poco gradite sia dalla rete, sia dai telespettatori che dalla moglie di Paolo Bonolis.

La bufera dopo le dichiarazioni di Signorini sull’aborto

Nel corso di un’intervista rilasciata a Fanpage, Sonia Bruganelli si è completamente dissociata da quanto dichiarato da Alfonso Signorini in occasione della precedente puntata del GF Vip. Il conduttore aveva dichiarato di essere assolutamente contrario all’aborto. L’argomento era stato intavolato dopo che Giucas Casella, credendo che la sua cagnolina fosse incinta, aveva paventato l’ipotesi di un’interruzione di gravidanza.

Dopo queste dichiarazioni, sul web è scoppiato il caos. Molti telespettatori, ma soprattutto volti del mondo dello spettacolo, hanno preso le distanze da quanto detto dal presentatore. Tra di loro si è distinto anche il commento di Sonia Bruganelli. La donna, infatti, ci ha tenuto a precisare di rispettare il pensiero del giornalista, ma di non condividerlo minimamente. A tal proposito, ha deciso di fare una rivelazione mai fatta prima.

La confessione di Sonia Bruganelli

La moglie di Paolo Bonolis, infatti, ha dichiarato di essere ricorsa per due volte all’interruzione della gravidanza. Nello specifico, ha detto: “Il suo pensiero resta suo”. In seguito ha aggiunto: “Io la penso in modo diverso, purtroppo ho vissuto l’esperienza due volte“. Nel corso dell’intervista, poi, Sonia Bruganelli è entrata più nello specifico. Nel dettaglio ha rivelato che la prima volta in cui ha abortito aveva 22 anni.

All’epoca non era ancora fidanzata con Paolo Boolis e il suo compagno di quel tempo non volle assumersi la responsabilità di quanto fatto, pertanto, la donna decise di porre fine alla gravidanza. La seconda volta, invece, avvenne poco prima della nascita di sua figlia. In quel caso, però, si trattò di un’interruzione involontaria, in quanto Sonia perse il bambino. Adesso non ci resta che attendere la puntata del GF Vip di venerdì prossimo per scoprire se Alfonso Signorini tornerà sull’argomento per fare qualche aggiornamento in merito.