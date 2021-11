In rete sta girando un’indiscrezioni alquanto interessante che riguarda la programmazione 2022 di Canale 5. Una volta terminato il GF Vip, condotto da Alfonso Signorini, fine prevista per il 14 marzo, partirà L’Isola dei famosi. Il reality show incentrato sulla sopravvivenza si prepara, dunque, a riaprire i battenti. In queste ore è spuntato anche il nome della probabile conduttrice che sarà alla guida del format. Scopriamo di chi si tratta.

Chi sarà la conduttrice dell’Isola dei famosi 2022

Dopo il Grande Fratello Vip tornerà in onda L’Isola dei famosi. La rete si prepara ad accogliere di nuovo il reality show lasciandogli, anche in questa edizione 2022, un doppio appuntamento settimanale, proprio come accaduto al programma predecessore. Al momento non sono ancora chiari i giorni di messa in onda. Il programma potrebbe essere trasmesso come il reality di Signorini, quindi il lunedì e il venerdì, ma potrebbe anche riprendere lo schema della precedente edizione con appuntamenti lunedì e giovedì.

Ad ogni modo, a fronte di queste piccole incertezze, una cosa appare del tutto sicura, ovvero, la conduttrice. Anche quest’anno, alla guida dell‘Isola dei famosi dovrebbe esserci Ilary Blasi. La moglie di Francesco Totti ha saputo dimostrare di essere perfettamente in grado di tenere il palco e di animare le puntate con un pizzico di ironia e di irriverenza. Pertanto, anche per il 2022 sarà lei la mattatrice dello show.

Altre informazioni sul reality show di Canale 5

La conduttrice, dunque, si prepara a cimentarsi in questa nuova avventura dopo aver passato un autunno non molto brillante con la conduzione di Star in the star. Per quanto riguarda gli opinionisti dell’edizione 2022 dell’Isola dei famosi, almeno per il momento non ci sono molte informazioni.

Lo scorso marzo il pubblico ha assistito al debutto di Tommaso Zorzi in qualità di opinionista del reality di Canale 5, accompagnato da Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini. Tuttavia, per l’anno venturo ci sono scarpe possibilità che questo trio possa verificarsi di nuovo, specie perché l’influencer è molto impegnato con il programma Drag Race Italia su Discovery.