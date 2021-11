Franco Bortuzzo ha pubblicato un post alquanto interessante in cui si è preso gioco di Lulù Selassié. Nello specifico, il padre di Manuel Bortuzzo ha notato l’avvicinamento che sembra essere in atto tra suo figlio e l’influencer ed ha deciso di rincarare la dose. Il web, però, non ha apprezzato il suo modo di fare, pertanto, è sorta una polemica.

La stoccata del padre di Manuel contro Lulù

In queste ore, su Instagram, il padre di Manuel Bortuzzo ha condiviso una clip in cui si vede chiaramente che suo figlio e Soleil Sorge stiano flirtando nella casa del Grande Fratello Vip. Nello specifico, nel video in questione lei dice: “Lo sai che non sono mai stata nella tua camera da letto?” Manuel, con fare abbastanza incuriosito, ha replicato: “Vuoi venire?” La Sorge ha risposto: “Facciamo una cenetta romantica?” Il giovane ha annuito in modo compiaciuto.

Ebbene, dinanzi questa situazione, il padre del nuotatore è intervenuto per lanciare una stoccata alla principessa. Nello specifico, ha detto:

"Immagini la faccia di Lulù se le mostrano questa clip…".

Con queste parole, dunque, l’uomo ha lasciato intendere che la Selassié avrebbe reagito sicuramente male nel caso in cui fosse stata messa al corrente di questa clip, cosa che probabilmente accadrà nella puntata di venerdì 19 novembre.

Il web attacca Franco Bortuzzo, lui blocca i commenti

Ad ogni modo, gli utenti del web non hanno affatto apprezzato questo modo di agire del papà di Manuel, sta di fatto che hanno cominciato ad attaccarlo al di sotto del suo ultimo post. Nello specifico, molte persone hanno ritenuto sbagliato umiliare e prendersi gioco di una ragazza che ha evidenti problemi relazionali e nello gestire le sue emozioni.

La maggior parte dei telespettatori è convinta che Franco stia facendo di tutto per far in modo che si parli di lui e, molto probabilmente, sta riuscendo nel suo intento. In ogni caso, allo scopo di sedare un po’ gli animi, il padre di Manuel ha deciso di limitare la funzionalità dei commenti al di sotto del post in questione. Dopo tutte le accuse, infatti, nessun’altro può scrivere qualcosa al di sotto del post in questione.