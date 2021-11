Questa volta, è stata Sophie Codegoni a essere finita in nomination nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip. Le tre principessine, nella mattinata del 18 novembre, hanno tirato in ballo l’argomento, concentrandosi sulla passata esperienza della ragazza a Uomini e Donne. Jessica è stata piuttosto dura nei confronti del programma di Canale 5, mentre Clarissa ha cercato di calmare le acque e di mitigare la discussione.

Ricordiamo che Sophie, durante la sua permanenza a Uomini e Donne, aveva conosciuto Matteo Ranieri. I due sembrano fatti l’uno per l’altra ma, dopo la fine della trasmissione le cose hanno preso una piega inaspettata e il loro rapporto non si è mai evoluto. Questo evento ha scatenato l’ira del pubblico, che si è scagliato contro Sophie.

Jessica contro Uomini e Donne

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Love is in the air – Canale 5 (@grandefratellovipnewsdiretta)

Jessica Selassié non ha una buona opinione del programma condotto da Maria De Filippi. Questa mattina, infatti, senza peli sulla lingua, ha deciso di dire la sua al riguardo:

Quel tipo di programma non andrebbe più fatto. Ultimamente tutte le coppie non stanno funzionando, dopo un mese si lasciano tutte

A quanto pare, la principessina ritiene che il dating show più apprezzato di Canale 5 non possa aiutare davvero le persone a trovare l’amore. Clarissa, si è unita alla conversazione, parlando di ciò che ha dovuto subire Sophie Codegoni dopo la fine di Uomini e Donne. La ragazza è stata ampiamente criticata per le sue scelte e per la sua rottura con il corteggiatore Matteo Ranieri.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Lulù e Clarissa difendono Uomini e Donne

Le tre principesse si sono trovate in disaccordo sull’argomento. Lulù e Clarissa, infatti, la pensano diversamente dalla sorella.

La prima ritiene che sia abbastanza normale assistere alla fine di alcune storie d’amore visto che può capitare che le cose non vadano bene, mentre la seconda si è mostrata fiduciosa visto i buoni risultati raggiunti da alcune coppie del programma: