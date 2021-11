Come preannunciato da Alfonso Signorini nel corso di una precedente messa in onda del Grande Fratello Vip, il programma si protrarrà fino a metà marzo, con precisione pare si tratti del 14 marzo. Questo grazie agli ascolti abbastanza buoni che sta registrando il reality show di Canale 5. Ad ogni modo, per non perdere l’attenzione del pubblico è necessario apportare una ventata d’aria fresca nella casa, ragion per cui presto ci saranno dei nuovi ingressi.

Le due prossime concorrenti ufficiali del GF Vip

La casa del GF Vip si prepara ad accogliere dei nuovi concorrenti. Molti sono i nomi trapelati in questi giorni, tuttavia, solo due sono stati confermati in maniera ufficiale, almeno per il momento. La prima persona a varcare la soglia della porta rossa sarà Patrizia Pellegrino, attrice e showgirl un po’ fuori dal giro del piccolo schermo ultimamente. Lei ha già partecipato ad un reality show, nello specifico l’Isola dei famosi un po’ di tempo fa.

Il secondo nome ufficiale trapelato, invece, è quello di Maria Monsè. Anche lei è una showgirl e attrice che ha fatto perdere le tracce di sé dopo aver partecipato ad una precedente edizione del Grande Fratello Vip. Stando a quanto rivelato sul sito Dagospia, pare che questi nuovi ingressi siano davvero molto vicini. Non si esclude, infatti, che possano cominciare già il prossimo lunedì 22 novembre.

Gli altri papabili nuovi ingressi

Ad ogni modo, oltre questi due nomi, che sono stati confermati in maniera ufficiale, sono trapelati anche quelli di altri papabili concorrenti del reality show di Mediaset. Molto probabilmente, infatti, entrerà in casa anche Vera Gemma. Quest’ultima è stata conosciuta dal pubblico in maniera più approfondita durante la sua esperienza nell’edizione di quest’anno dell’Isola dei famosi.

Altro nome in lizza è Nathaly Caldonazzo, ex naufraga dell’isola e concorrente di Temptation Island. Inoltre, sono trapelati anche i nomi di due ex volti di Uomini e Donne, ovvero, Giulia Cavaglia e Giulio Raselli. Lei corteggiava lui, ma non venne scelta, pertanto, i presupposti sono davvero esilaranti.