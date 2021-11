Venerdì 19 novembre andrà in onda la ventesima puntata del Grande Fratello Vip 6. Le anticipazioni ci confermano che il meno votato del televoto di questa settimana sarà eliminato. Vi ricordiamo che i tre concorrenti a rischio eliminazione sono Sophie Codegoni, Miriana Trevisan e Gianmaria Antinolfi. Chi sarà il prossimo eliminato del Grande Fratello? Per il momento, stando alle percentuali dei sondaggi online, Gianmaria si salverebbe con un discreto margine, mentre sarebbe testa a testa tra Sophie e Miriana. L’ex tronista di Uomini e Donne è quella che rischia di più, avendo ricevuto la nomination direttamente da Soleil Sorge, che può contare su uno sterminato fandom. Non è da escludere nemmeno un’eliminazione a sorpresa per Miriana, a distanza di una settimana dall’uscita di Nicola Pisu, dopo che tra i due c’era stato più di uno screzio dopo settimane di tira e molla sospesi tra amicizia e innamoramento.

Grande Fratello Vip, anticipazioni sulla puntata del 19 novembre

Le altre anticipazioni sulla prossima puntata del Grande Fratello Vip 6 ci lasciano intuire che Alfonso Signorini tornerà sulle polemiche scoppiate in seguito all’infelice uscita sull’aborto. Pochi minuti dopo che Endemol Shine Italy – la società di produzione del Grande Fratello – ha preso le distanze dalle sue dichiarazioni, il conduttore è intervenuto su Twitter postando il seguente messaggio: “Tra i diritti civili per i quali mi batto da sempre ci sono il rispetto e la difesa della libertà di pensiero. Un principio che difendiamo, anzi difendo, con assoluta fermezza. Indipendentemente dai miei gruppi di lavoro”.

Impossibile poi non parlare di Alex Belli e del suo rapporto con Soleil, messo di nuovo in discussione dalle dichiarazioni di Adriana Volpe al termine della puntata di lunedì, quando l’opinionista ha attaccato l’ex attore di Centovetrine regalandogli però allo stesso tempo l’immunità. Soleil non è più tanto sicura della sincerità di Alex, alla luce di tutto quello che è successo finora dentro e fuori la Casa del Grande Fratello, in riferimento anche allo scontro surreale avuto in studio con la moglie Delia Duran. Già dalla prossima puntata le parole della Volpe troveranno conferma nei fatti? Oppure Belli riuscirà a convincere Soleil del contrario?

Infine, nella puntata di venerdì i concorrenti potrebbero finalmente conoscere la verità sulla data della finale. Nell’ultimo appuntamento di lunedì Signorini ha annunciato ufficialmente che il Grande Fratello Vip 6 andrà avanti ancora fino al 14 marzo, giorno prescelto per la finale di questa edizione da record: nessun GF è mai durato così tanto. Come la prenderanno i concorrenti? Sceglieranno di proseguire ugualmente il programma o lasceranno per sempre la Casa? Non ci resta che aspettare la prossima puntata di venerdì o le altre che verranno, tenendo conto che in via ufficiale i concorrenti sanno che il reality terminerà il 13 dicembre.