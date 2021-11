Nella casa del Grande Fratello Vip sono saltati fuori i nomi di Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. I due ex concorrenti del reality show sono stati tirati in ballo durante una conversazione tra Francesca Cipriani, Jessica Selassié e Soleil Sorge. Nello specifico, la principessa ha dichiarato di aver sentito dire, prima di entrare in casa, che i due fossero prossimi alle nozze. La Sorge, che conosce molto bene la coppia, ha fatto una rivelazione.

Soleil fa una rivelazione su Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi

La coppia formata da Pierpaolo e Giulia continua a tenere banco. Un po’ di tempo fa sono trapelate anche delle notizie dalle quali si evinceva che i due ragazzi stessero pensando di sposarsi. Tale pettegolezzo è giunto anche alle orecchie delle tre principesse che, infatti, nella casa del GF Vip hanno riportato l’attenzione su questa vicenda. In particolar modo Jessica ha detto di aver sentito dire che Pretelli avesse fatto la proposta di matrimonio alla Salemi.

A quel punto, però, è intervenuta Soleil. La ragazza ha ammesso di conoscere piuttosto bene i due ragazzi, specie lei, in quanto fanno parte della stessa agenzia. Ebbene, l’influencer ha negato la vicenda dicendo che non ci fosse stata nessuna proposta ufficiale. Nello specifico, ha rivelato:

Il commento sui “Prelemi” e su Rosalinda e Andrea

Stando a quanto rivelato dalla Sorge, pare potrebbe trattarsi solo di una questione di tempo prima che Pierpaolo decida di mettere un anello al dito alla sua fidanzata. Ad ogni modo, le tre donne hanno continuato a parlare di loro dipingendoli come una coppia davvero bellissima.

Specie Francesca Cipriani si è detta felicissima per loro in quanto sono stupendi insieme. Successivamente, poi, le concorrenti hanno tirato in ballo anche Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. A tal proposito, hanno ammesso che anche loro due formano una coppia davvero ben assortita.