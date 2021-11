Va bene tutto, però quando è troppo è troppo. Gianmaria Antinolfi, concorrente del Grande Fratello Vip 6, può piacere o meno, ma accusarlo di infilarsi la mano nei pantaloni e poi di mettersi le dita in bocca subito dopo supera qualsiasi limite. Perché se davvero fosse successo amen, sarebbe stato un episodio surreale d’accordo ma che non si sarebbe discostato più di tanto dal livello offerto da un reality. C’è però una cosa da dire: Gianmaria non ha fatto quello che il video – caricato peraltro su TikTok – vuole mostrare. La verità è un’altra, checché ne dicano in maniera consapevole o meno alcune pseudo-testate giornalistiche e via discorrendo.

Gianmaria Antinolfi autore di una scena splatter al Grande Fratello Vip?

Qualcuno ha voluto persino scomodare il lessico cinematografico per evidenziare il disgusto – tra tante virgolette – per Gianmaria Antinolfi e il gesto compiuto (?!) durante una delle noiosissime partite di biliardo che i concorrenti della Casa del Grande Fratello stanno giocando in questi giorni. Se guardate bene il video qui sotto vi accorgerete subito che si tratta di un semplice taglia e cuci, peraltro fatto male, come la prova attoriale di una Delia qualunque.

Le due scene che si vedono nel filmato sono avvenute in due momenti diversi. Sì, la partita di biliardo è la stessa, la camicia bianca pure, anche i pantaloni. Però il gesto non è da intendersi “insieme” ma separato.

Prima dunque Gianmaria si mette la mano nei pantaloni. Non ne conosciamo il motivo, magari non vogliamo nemmeno saperlo, fatto sta che gli andava di infilarsela lì e nessuno può biasimarlo di questo.

In seguito, dopo qualche minuto, mezz’ora, o giù di lì, l’ex fidanzato di Soleil Sorge fa quello che ogni due per tre fa dentro la Casa del Grande Fratello, cioè mangiarsi le unghie. Non è vero quindi che Gianmaria si sia infilato prima la mano nel sedere per poi mettersi le dita in bocca. No, è soltanto una fake news, spazzatura, da cestinare subito.

Forse qualcuno – i fan di Sophie Codegoni? – hanno voluto attaccare Antinolfi per indebolirlo in vista del televoto decisivo di venerdì, in cui si deciderà la permanenza o meno nella Casa di Gianmaria, Sophie e Miriana? Chi può dirlo, di certo però quest’ultima ipotesi sarebbe molto più credibile. E che i mappazzoni (cit.) siano con voi e con il vostro spirito (minuscolo per ovvie ragioni). Amen.