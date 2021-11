L’avventura di Andrea Casalino, all’interno del Grande Fratello Vip, si è conclusa precocemente. Durante la terza settimana, infatti, è stato eliminato per il volere del pubblico. A distanza di più di un mese, ha deciso di tornare sull’argomento e di porre l’accento su alcuni particolari riguardanti gli altri concorrenti del reality di Canale 5.

È stato il settimanale Chi a raccogliere le sue dichiarazioni su Miriana Trevisan e su Alex Belli. Le sue sono parole che fanno discutere perché mettono in luce un aspetto del programma che molti non vogliono vedere. Ecco cosa ha detto!

Il rapporto tra Andrea Casalino e Miriana Trevisan

Andrea Casalino è rimasto stupito dal modo in cui Miriana Trevisan ha minimizzato il loro rapporto. Secondo lui, infatti, la donna lo avrebbe invitato più volte a trascorrere del tempo con lei:

Non si ricorda che mi invitava a letto con lei ogni sera?

Il modello ha detto di essersi pentito di non aver ceduto perché questa strategia avrebbe potuto aiutarlo per proseguire nel gioco. Ha dichiarato di non sentirsi attratto da Miriana in quanto non rappresenta il suo ideale di bellezza:

Non amo il botox, il troppo trucco, il troppo tutto

Ha giudicato eccessivo anche il comportamento delle altre donne della casa. Infatti, stando alle sue parole, le concorrenti, prima di ogni puntata, trascorrevano ore davanti allo specchio per sistemare il trucco e i capelli. L’unica persona con cui è riuscito a stabilire un rapporto di amicizia più profondo è stata Ainett.

Nella casa anche le più giovani sono ritoccate. Se ripenso alla fase trucco era un campo di battaglia

Andrea Casalino non condivide il comportamento di Alex Belli

Sembra che ormai tutti abbiano qualcosa da ridire su Alex Belli. Anche Andrea Casalino ha deciso di unirsi al coro con alcune dichiarazioni sul comportamento dell’attore. Secondo lui, Alex non è davvero sincero perché organizza nei minimi dettagli ogni cosa.