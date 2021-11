Nella diciannovesima puntata del Grande Fratello Vip 6 sono finiti al televoto Sophie Codegoni, Miriana Trevisan e Gianmaria Antinolfi. Il concorrente che riceverà meno voti dal pubblico a casa sarà eliminato dal gioco e dovrà abbandonare immediatamente la Casa. L’unica possibilità, anche se piuttosto remota, è che una volta arrivato in studio possieda il biglietto di ritorno, che offre la possibilità di tornare di nuovo in corsa per la vittoria finale del reality. Al momento nessuno degli eliminati al televoto ha avuto in sorte tale possibilità.

Chi sarà il prossimo concorrente eliminato? Di seguito i risultati dei sondaggi dei portali Forumfree e di RealityHouse.

Grande Fratello Vip 6, eliminato 19 novembre: i risultati del sondaggio

I sondaggi sul televoto della puntata del Grande Fratello Vip 6 in onda il 19 novembre sembrano concordi nel dare Gianmaria Antinolfi in largo vantaggio su Miriana Trevisan e Sophie Codegoni, che si giocano in queste ultime ore le residue speranze di restare nella Casa del Grande Fratello.

Il sondaggio del sito grandefratello.forumfree.it indica che la meno votata è Sophie (23%), seguita a ruota da Miriana (25%), mentre Gianmaria è il preferito con il 52%. Al momento hanno partecipato al sondaggio oltre 1.200 utenti.

Anche il sondaggio di RealityHouse vede al comando Gianmaria Antinolfi, stavolta però con un vantaggio inferiore rispetto alle altre due concorrenti al televoto. Queste le percentuali dopo poco più di 1.400 voti:

Chi vuoi salvare tra Gianmaria, Miriana e Sophie?

Gianmaria: 40%

Sophie: 31%

Miriana: 29%

Torneremo ad aggiornare le percentuali nelle prossime ore, così da farvi conoscere le ultimissime evoluzioni. E secondo voi chi uscirà dalla Casa del Grande Fratello durante la puntata di venerdì? Fatecelo sapere lasciando un commento qui sotto.