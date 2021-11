Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, martedì 16 novembre, c’è stato uno scontro molto acceso tra Gemma Galgani e Marcello. I due erano così agitati al punto da arrivare a pronunciare delle frasi piuttosto forti. Scopriamo che cosa è accaduto.

Scontri accesi a Uomini e Donne

Al trono over di Uomini e Donne c’è stato un episodio alquanto increscioso che ha visto come protagonisti Gemma e Marcello. La puntata è cominciata parlando delle dinamiche che riguardano Gemma e Costabile. Tra i due, purtroppo, non c’è possibilità di recuperare il rapporto e questo sta rendendo la Galgani piuttosto nervosa. Successivamente, poi, al centro dello studio si è accomodata Isabella, la quale è stata inondata di insulti proprio dalla dama bianca per aver rilasciato un’intervista in cui ha parlato di lei e di Giorgio Manetti.

La discussione ha preso una piega davvero brutta e sono intervenuti anche altri esponenti del parterre. A manifestare la sua opinione sulla vicenda è stato Marcello, il quale ha preso le difese di Isabella. A quel punto, allora, Gemma ha sbottato ed ha accusato il cavaliere di essere falso e di essere in studio solo per visibilità. Dinanzi l’ennesima accusa, Marcello ha perso completamente il controllo.

Quasi rissa tra Marcello e Gemma

Il cavaliere ha detto: “Perché devo stare zitto? Avete un disco rotto, portate le prove e vado via”. In seguito, poi, la Galgani ha detto di aver visto una foto sui social in cui sembrava che Marcello stesse sponsorizzando il suo lavoro e a quel punto il protagonista è esploso letteralmente. Il giovane ha cominciato a gridare contro la sua interlocutrice dicendole:

“Vai a lavorare, non hai niente di meglio da fare tutto il giorno?”

I toni si sono inaspriti notevolmente, ma l’apice si è toccato quando Gemma ha replicato dicendo: “Smettila, ti tiro una scarpa in testa“. Insomma, lo studio era in subbuglio ed è stato necessario l’internvento di Maria De Filippi per sedare gli animi e ridimensionare tutta la situazione. La donna, infatti, ha chiesto ai presenti di mettersi a sedere ed ha cambiato argomento.

