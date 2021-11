La diciannovesima puntata di Grande Fratello Vip 6 si apre con il compleanno di Giucas Casella. Un concorrente speciale che anima la casa ed è amato da tutti. 72 anni ha compiuto il mago della televisione italiana. Per questa puntata tante sorprese sono state fatte al mago.

La serata di sorprese per Giucas Casella è iniziata con il video della moglie Valeria, con cui sta da 40 anni. Assieme a lei, il loro asino nano, regalo del giornalista Roberto Gervaso, che – a sua volta – lo ricevette in dono da Sabrina Ferilli. Una storia che ha conquistato tra le risate, i primi dieci minuti di puntata.

Anche dal web arrivano complimenti e apprezzamenti durante la puntata:

Giucas potrebbe vincere a mani basse, è quel concorrente che mette tutti d’accordo#GFVip — Rosy Di Carlo (@realrosydc) November 15, 2021

tantissimi auguri giucas sei una persona speciale💘 #gfvip pic.twitter.com/oXFicYaqpK — 🐍Soleil Sorge Stan account✨ (@TheBitchesAcc) November 14, 2021

Giucas Casella e la sorpresa del figlio James Casella

La grande sorpresa di questa serata per Giucas Casella è stata la visita di suo figlio James. Il mago non se l’aspettava. Nel corso della trasmissione aveva chiesto se fosse arrivato un messaggio da parte del figlio, ma il conduttore astutamente gli ha risposto che lui non si espone a queste cose televisive.

Giucas estremamente dispiaciuto ha chiesto a più riprese del figlio, mentre il conduttore lo ingannava, tenendolo in sospeso. Nel frattempo il GF VIP 6 ha ripercorso il suo vissuto da papà, che ha cresciuto da solo il suo bambino. La madre, Carol Torr, modella, ha lasciato che fosse il mago ad occuparsi di lui.

La commozione di Giucas Casella

Il mago è stato trattenuto dalle principesse, Carmen Russo e Francesca Cipriani, per non oltrepassare il tappeto rosso e riabbracciare il figlio. Un fiume in piena il mago. Lacrime, commozione e ricordi nel suo incontro.

“Sono venuto qua solamente per te perché ogni anno siamo stati insieme per il tuo compleanno e sai per me quanto è importante farti gli auguri. – Gli dice il figlio James appena lo vede – Ti stai dimostrando la grande persona che sei e che sei sempre stato”.

Il rapporto con il suo James è bello, vivace, pieno di battute e complicità. Tanto che il pubblico da casa chiede di far entrare anche il figlio chirurgo. Il ragazzo imbarazzato per l’esuberanza del papà, chiede:

“Mio padre non ha filtri come avete potuto vedere, dice sempre quello che pensa e non ha freni. Ma adesso non potete freezarlo?”

La purezza di quest’uomo è apparsa ancor di più evidente a tutti stasera. E il pubblico a casa non ha potuto che notarlo.

Giucas è davvero un'anima buona e pura🤍 #gfvip — domi 🐍 (@Domi_090730) November 15, 2021

La telefonata con Mara Venier

Subito dopo l’incontro con il figlio, Giucas riceve la sorpresa della telefonata di Mara Venier. Una telefonata esilarante in cui Venier accenna anche ai trascorsi amorosi di Giucas: saune, incontri in Grecia e tanti divertimenti. Compleanni passati insieme, il figlio nascosto in un baule per poterlo fare entrare negli studi televisivi. La vita di Giucas Casella appare a tutti come un libro entusiasmante, ricco di avventure.

La presentatrice si diverte in un siparietto con Giucas sempre esuberante e gioioso. Felice come un bambino per questo compleanno così ricco di sorprese. Non c’è dubbio: Giucas Casella è l’anima più pura e divertente del Grande Fratello Vip 6.