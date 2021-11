Chi è finito in nomination nella puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip? La prima concorrente a forte rischio eliminazione per l’appuntamento di venerdì prossimo è Sophie Codegoni, mandata direttamente al televoto da Soleil Sorge, in qualità di preferita del pubblico da casa. Per giunta Sophie, già presente al televoto di ieri sera, è stata la concorrente meno votata dai telespettatori, raccogliendo soltanto il 21% di preferenze contro il 31% di Gianmaria Antinolfi e il 48% dell’acerrima nemica. Anche senza conoscere i nuovi nominati della settimana, Sophie è consapevole di rischiare più di chiunque altro l’eliminazione dalla Casa del Grande Fratello nella prossima puntata.

Soleil decide di mandare in nomination Sophie… che ovviamente ha da ridire sulle motivazioni. #GFVIP pic.twitter.com/mrJcQVisIq — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 15, 2021

Chi è finito in nomination ieri sera al Grande Fratello Vip?

I tre concorrenti a rischio eliminazione per la puntata di venerdì 19 novembre del Grande Fratello Vip 6 sono Sophie Codegoni, Miriana Trevisan e Gianmaria Antinolfi. Se dovessero essere rispettate le percentuali dei precedenti televoti, già da oggi Sophie avrebbe un piede e mezzo fuori. A meno che uno dei biglietti di ritorno “vincenti” non sia proprio quello in mano all’ex tronista di Uomini e Donne. Ricordiamo infatti che ci sono due biglietti di ritorno – uno per gli uomini e uno per le donne – in grado di sovvertire i risultati del televoto e cancellare di fatto l’eliminazione decretata dal pubblico.

Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi salvare tra Gianmaria, Sophie e Miriana. #GFVIP pic.twitter.com/hHhVexn4Nh — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 16, 2021

Ecco chi ha nominato chi:

Katia nomina Miriana

Manila nomina le principesse

Davide nomina le principesse

Carmen nomina Gianmaria

Le principesse nominano Davide

Gianmaria nomina Carmen

Miriana nomina Davide

Sophie nomina Manila

Francesca nomina Gianmaria

Soleil nomina Gianmaria

Alex nomina Miriana

Aldo nomina Miriana

Manuel nomina Miriana

Giucas nomina Gianmaria

Prima di andare, vi ricordiamo che gli immuni di questa settimana erano: Francesca Cipriani, Manuel Bortuzzo, Aldo Montano e Giucas Casella in qualità di preferiti della Casa; a loro si è poi aggiunto Alex Belli, scelto da Adriana Volpe in modo rocambolesco (per usare un eufemismo): “Io ritorno alla telenovela Alex e Delia, scritta male e recitata male. Voglio che venga sbugiardata questa pantomima. Io voglio che rimanga Alex perché lo voglio sbugiardare davanti a tutti”.

Da Sonia e Adriana arriva una immunità per Alex… ma la motivazione vi lascerà molto spiazzati! #GFVIP pic.twitter.com/ARDW8JSSwu — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 15, 2021

E per ora è tutto. Non ci resta che rinnovarvi l’invito a seguire la prossima puntata del Grande Fratello Vip 6, in onda in prima serata su Canale 5 venerdì prossimo, quando verrà decretato il nome del nuovo eliminato di questa edizione.