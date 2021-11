Le news dell’ultim’ora dalla Casa del Grande Fratello Vip 6 fanno riferimento alla puntata di lunedì 15 novembre. A seguire le ultime notizie sulla diciannovesima diretta in onda in prima serata su Canale 5.

Chi è stato il concorrente meno votato al televoto? Chi è finito in nomination? Ecco i video e il riassunto della puntata di ieri sera.

Le news dell’ultim’ora del Grande Fratello Vip

La diciannovesima puntata del Grande Fratello Vip 6 si apre con gli auguri di buon compleanno a Giucas Casella, che festeggia insieme agli altri inquilini della Casa i suoi primi 72 anni. Nel corso della diretta riceve poi la visita del figlio James in giardino.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

"Sono venuto qui solamente per te, perché ogni anno siamo insieme per il tuo compleanno". ❤️ James ha un grande papà… e Giucas sente tutto il suo amore. #GFVIP pic.twitter.com/LP2ncorzLm — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 15, 2021

Dopo i doverosi auguri a uno dei personaggi più carismatici dell’edizione di quest’anno, Alfonso Signorini torna sulla relazione tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo. Il conduttore ammette di essere stato “un padre severo” venerdì scorso, e riunisce tra virgolette la coppia (sempre tra virgolette). Certe parole, però, non si dimenticano tanto facilmente, anche se la princess sembra fare di tutto per farci credere il contrario.

Come sono i rapporti tra Lulù e Manuel? Cancellare i sentimenti non è possibile, ma Lulù sta provando a rispettare i suoi spazi… #GFVIP pic.twitter.com/DNHIHesJzC — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 15, 2021

Si ritorna poi su quello che viene definito un triangolo amoroso tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. Dallo studio arriva l’attacco frontale di Adriana Volpe nei confronti dell’ex attore di Centovetrine, che ribadisce come le nozze con Delia non si possano definire un matrimonio. Il culmine dello scontro è però al momento di decidere chi rendere immune alle nomination, con protagonista ancora una volta Adriana: “Io ritorno alla telenovela Alex e Delia, scritta male e recitata male. Voglio che venga sbugiardata questa pantomima. Io voglio che rimanga Alex perché lo voglio sbugiardare davanti a tutti”.

Da Sonia e Adriana arriva una immunità per Alex… ma la motivazione vi lascerà molto spiazzati! #GFVIP pic.twitter.com/ARDW8JSSwu — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 15, 2021

Le parole di fuoco di Adriana non lasciano indifferente Alex, che in giardino si sfoga insieme a Soleil per l’attacco appena ricevuto. Poco prima, Aldo Montano aveva definito “tutto eccessivo”, riferendosi alla situazione venutasi a creare dentro e fuori la Casa.

Un lungo sfogo di Alex… sente di essere messo perennemente in dubbio in questo suo percorso. #GFVIP pic.twitter.com/pLI4Oe6h9N — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 16, 2021

E prima di conoscere il nome della persona più votata al televoto (in positivo), Signorini “apparecchia” il primo confronto tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu dopo l’eliminazione di quest’ultimo nella scorsa puntata. I due confermano ancora una volta di essere su due piani molto diversi. La sensazione è che una volta finito il programma non ci possa essere alcun tipo di rapporto tra Miriana e Nicola, né una semplice cena né tantomeno amicizia. Game over.

Il primo confronto post separazione tra Nicola e Miriana… la distanza tra loro aumenta a dismisura. A quanto pare non ci sarà alcun tipo di rapporto fuori dalla Casa. #GFVIP pic.twitter.com/Z2BUNOTxUZ — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 15, 2021

Arriva poi il momento di conoscere il verdetto del televoto. La preferita del pubblico è Soleil Sorge: l’influencer trionfa con il 48% delle preferenze, contro il 31% di Gianmaria Antinolfi e il 21% di Sophie Codegoni. Soleil, che deve scegliere chi mandare direttamente al televoto di venerdì senza passare prima per le nomination, stavolta fa il nome dell’ex tronista di Uomini e Donne. Come era prevedibile, la scelta di Soleil non viene presa benissimo da Sophie, che dopo la serata di ieri è ora a forte rischio eliminazione.

Soleil decide di mandare in nomination Sophie… che ovviamente ha da ridire sulle motivazioni. #GFVIP pic.twitter.com/mrJcQVisIq — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 15, 2021

Il nostro racconto sulla diciannovesima puntata del Grande Fratello Vip 6 termina qui. Per conoscere chi c’è al televoto di questa settimana insieme a Sophie vi invitiamo alla lettura del nostro approfondimento sulle nomination della puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip.