Di settimana in settimana, la situazione di Alex Belli sta peggiorando sempre di più. Fin dall’inizio, infatti, è diventato il protagonista indiscusso delle polemiche all’interno del Grande Fratello Vip. Il suo attaccamento a Soleil Sorge e i contrasti nati con la moglie non hanno potuto fare a meno di attirare l’attenzione del pubblico.

Anche nella puntata di ieri 15 novembre si è tornati a parlare di questo spinoso argomento. L’attore, in questa particolare circostanza, ha dovuto difendersi dalle accuse di chi crede che stia solo recitando e che si sia messo d’accordo con la moglie. Ecco cosa è successo!

Alex Belli attaccato in studio

Alex Belli, nella puntata di ieri sera del Gf Vip, è stato messo sotto processo a causa dei suoi comportamenti. In molti, infatti, pensano che la sua sia solo una strategia per rimanere all’interno del reality di Canale 5 e per creare nuove dinamiche. Anche Delia Duran e Soleil Sorge sono state accusate di recitare un copione e di non essere sincere.

L’accaduto ha fatto andare l’attore su tutte le furie. Non ha dovuto provare a difendersi solo dalle opinioni esterne, ma anche dalla stessa Soleil che ha iniziato a nutrire dei dubbi sulle reali intenzioni di Alex Belli.

Alex Belli contro Alfonso Signorini

La notte sembra non aver portato consiglio ad Alex. Appena sveglio, infatti, ha dimostrato di essere ancora molto adirato per ciò che è accaduto ieri sera. Ha anche preso di mira Alfonso Signorini e i suoi consigli:

Alfonso mi dice: vivi e spensierato e felice, ah che belli che siete, che bella amicizia e poi dopo chiamate mia moglie

È evidente che ormai il gioco stia andando troppo oltre. L’attore è apparso molto preoccupato per la sua situazione familiare e per le reazioni di Delia.

Mia moglie, poi, poverina va in scontro perché non ha dieci anni di esperienza. In più vengo attaccato io, viene attaccata Delia, viene attaccata Soleil e viene messo in dubbio tutto. Allora no, giratevela voi

Conoscendo Alfonso Signorini, è probabile che non passerà sopra a queste parole e che deciderà di affrontare direttamente l’argomento nella puntata di venerdì 19 novembre.