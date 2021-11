Dopo la messa in onda della puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip, Lulù Selassié è tornata nuovamente all’attacco con Manuel Bortuzzo. Dopo averlo lasciato in pace per diversi giorni, a seguito soprattutto della strigliata ricevuta da Alfonso Signorini, pare che la giovane sia tornata ad assumere i suoi soliti comportamenti insistenti. Manuel non l’ha presa bene e neppure il popolo del web.

Le evoluzioni del rapporto tra Manuel e Lulù

Il rapporto tra Manuel e Lulù sembrava essere giunto ad un punto di collisione definitiva. Nella puntata di venerdì scorso del GF Vip, Alfonso Signorini aveva pesantemente redarguito la principessa esortandola a lasciare in pace il nuotatore. In effetti, per alcuni giorni la protagonista ha seguito il consiglio ed ha lasciato al ragazzo i suoi spazi. Dopo la messa in onda di ieri, però, le cose sono nuovamente cambiate.

Durante la diretta, il conduttore si è parzialmente scusato con la ragazza per i toni assunti la volta precedente, anche Manuel ha compreso di aver forse esagerato un po’ troppo nel respingere la coinquilina. Ad ogni modo, questi passi di distensione sono stati interpretati male da Lulù, che dopo la puntata è tornata ad “inseguire” Manuel.

Bortuzzo tratta di nuovo male la Selassié

Nello specifico, la protagonista si è avvicinata a lui e lo ha ringraziato per aver deciso di darle una nuova opportunità. Dinanzi queste parole, però, Bortuzzo è rimasto piuttosto indifferente. La ragazza, poi, voleva chiacchierare con il suo coinquilino di quanto accaduto in puntata, ma lui l’ha totalmente ignorata. Lulù, infatti, ha detto di aver capito dalle clip mandate in onda di stare molto meglio senza trucco, proprio come spesso le ha fatto notare il nuotatore.

Mentre la protagonista stava parlando, però, Bortuzzo si è allontanato sulla sua sedia a rotelle lasciando la giovane a parlare completamente da sola. Non contenta, però, la principessa lo ha seguito ed ha provato in tutti i modi ad intrattenere una conversazione con lui, senza ottenere mai una risposta. Questo avvenimento ha sollevato parecchie polemiche sul web. Alcuni telespettatori, infatti, hanno definito l’atteggiamento della Selassié davvero patetico. Sono piovuti commenti del tipo: “Patetica”, “Caso umano” e molto altro.