Sophie Codegoni la settimana scorsa è finita in nomination a causa delle donne della Casa del Grande Fratello Vip 6. Tutte l’hanno nominata, chi per un motivo, chi per un altro. Questa volta non si fa mancare di farlo notare, ma è con Manila Nazzaro che ce l’ha di più.

Sophie Codegoni si infuria

Sophie racconta di essersi sentita ferita per l’atteggiamento dell’ex Miss Italia. Da lei infatti si aspettava una sincera amicizia, non una nomination alle spalle.

La ragazza non ha indugi nello scagliarsi contro le altre, facendo nomi e cognomi. Sola, novella Don Chisciotte, fa infuriare anche gli altri concorrenti. Katia Ricciarelli che ha una parola per tutti, afferma in una clip:

“Questa ragazzina che gioca a fare l’adulta non può essere così saggia alla tua età, c’è qualcosa che non mi quadra”.

Se Lulù Selassié viene tacciata di infantilismo, Sophie Codegoni invece viene considerata dai più troppo matura per essere vera.

Di nuovo in nomination

Sophie finisce in nomination di nuovo, grazie alla decisione di Soleil di farla finire automaticamente al televoto. Così sarà costretta a scontrarsi contro i nominati della prossima puntata: Miriana e Gianmaria.

Coraggiosa, con la lingua lunga, non si tiene niente stasera e contrasta con forza chiunque. Il suo Grande Fratello Vip 6 potrebbe finire da un momento all’altro, un motivo ulteriore per essere fino in fondo sé stessa, anche nell’odio conclamato verso Soleil.