È l’una passata di notte quando alla fine della diciannovesima puntata del Grande Fratello Vip 6 Alfonso Signorini pronuncia una frase che nessuno dimenticherà più. È il turno delle nomination degli “immuni” della puntata e tocca a Giucas Casella. Il mago continua a parlare della sua cagnolina incinta. Ed è in quel frangente che Alfonso Signorini pronuncia la frase:

“Noi siamo contrari all’aborto in ogni sua forma, anche quello dei cani!”

Una frase che il popolo di Twitter non ha potuto non notare e ricondividere criticandola aspramente:

Signorini è il classico esempio che dimostra che la cultura e il sapere non sempre fanno l'intelligenza di una persona. E lui conferma continuamente questa teoria. Usa pure il plurale tra l'altro 🥶 #GFVIP

Le critiche non si sono fatte attendere, nonostante l’ora tarda. La frase incriminata ha scatenato la rabbia dei telespettatori e di tutte le donne che si sono sentite offese e lese in un loro diritto con quella frase.

Non mi è chiaro a nome di chi parla l’elfo con “noi siamo contro l’aborto” detto a mo’ di manifesto ma del resto sto ancora aspettando di capire che rilevanza abbia l’opinione di un uomo a riguardo

Faccio zapping sulla tv e finisco per guardarmi qualche minuto di #gfvip nonostante io non lo segua.

Alfonso Signorini, nel 2021 in un paese LAICO dichiara, tra l'appoggio di TUTTI i presenti, il suo essere contrario all'ABORTO, diritto UMANO. Vergognatevi.

