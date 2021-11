Anche nella diciannovesima puntata del Grande Fratello Vip 6 non poteva mancare lo spazio per il triangolo mai consumato più famoso del web: Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. La settimana scorsa ci siamo lasciati al fatidico incontro tra l’influencer e la moglie di Alex Belli, ieri sera è stato l’uomo il protagonista.

Prima è andato in onda un filmato con la sua reazione al confronto di venerdì scorso. Veemente, arrabbiato con la moglie, urlante ha apostrofato così Soleil:

“Quello non è il mio spettacolo. Non è il mio game!”.

L’attore ha affermato di odiare le situazioni di questo genere e di star patendo quanto sta accadendo, tanto più che è per il nulla.

I commenti degli altri concorrenti

Non poteva mancare l’esilarante filmato con le reazioni degli altri concorrenti al “triangolo no”. Tra cui segnaliamo un’esasperata Katia Ricciarelli che esclama mentre osserva lo scontro Soleil – Delia della settimana scorsa:

“Ma questi ci prendono per i fondelli? Una scena squallida”.

“Soleil ha vinto il match.”

Anche Manila Nazzaro si è spesa in una riflessione critica contro Delia Duran:

“Ieri sera ho visto una donna non sofferente, ma alla ricerca dei riflettori”.

Ma l’opinionista Sonia Bruganelli sostiene l’attore e commenta lapidaria:

“Io non vedo la malafede di Alex, altrimenti siamo tutti scemi!”

Per lei non stanno recitando un copione, ma l’attore stesso è stupito dall’atteggiamento della moglie.

La camicia contesa di Alex Belli

In puntata Soleil Sorge indossa la camicia usata di Alex Belli. Una cosa che non è passata inosservata al pubblico web:

Ed è lo stesso Alfonso Signorini a sottolinearlo chiedendo prima all’uno e poi all’altro il perché di quello scambio di abbigliamento. I due però ridono e si divertono, dimostrandosi molto menefreghisti. Il loro atteggiamento continua ad essere quello di sempre: due persone che si ritengono amici, hanno una grandissima complicità e non ritengono di dover dare spiegazioni a nessuno.

La sorpresa per Alex

Arriva questa settimana l’amico Mirko per consolare l’attore. Il ragazzo spinge Alex a tranquillizzarsi: Delia non è imbeccata da nessuno, e afferma:

“Purtroppo Delia ragiona con la sua testa”.

Belli continua a spiegare le sue ragioni, mentre l’amico gli suggerisce di continuare a comportarsi come fa, perché “la coerenza paga”.

Al rientro, dopo l’incontro, Sophie Codegoni afferma di “aver finalmente capito” Alex. Ma Soleil interviene immediatamente dicendole che non ha detto nulla di più di quanto avesse affermato in tutte quelle settimane. Ed effettivamente aveva ragione: niente di nuovo c’è stato anche in questa puntata.

Così, le due opinioniste decidono di dargli l’immunità… “per smascherarlo”! Pensano che se lo mandassero al televoto potrebbe uscire, invece così finalmente potranno vedere come va a finire questa soap opera “scritta male e recitata peggio”.

Questa sera per il “triangolo” della casa non c’è alcuna parola di conforto e Belli passa il post puntata a lamentarsi con Soleil sul comportamento riservatogli.