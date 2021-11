Nel corso del weekend appena trascorso sono state registrate due nuove puntate di Uomini e Donne. A destare tanto clamore è stata l’assenza di Gemma Galgani, la quale non era presente in studio a causa del covid. Al suo posto, però, c’è stata un’ospite molto gradita, ovvero, l’ex tronista del programma Teresanna Pugliese. Non sono mancati baci molto passionali, scenate di gelosia e aspre discussioni. Scopriamo tutto quello che è emerso.

Spoiler registrazione Uomini e Donne 13 novembre

Il 13 e il 14 novembre a Uomini e Donne ci sono state due nuove registrazioni. Partendo dal primo giorno, vediamo che Gemma Galgani non era presente. La dama era in collegamento webcam ed ha dichiarato di aver contratto il covid. Per fortuna, però, le sue condizioni di salute sono sembrate piuttosto favorevoli. In studio, poi, Maria De Filippi ha fatto entrare un’ospite a sorpresa, ovvero Teresanna Pugliese. La donna ha commentato le dinamiche che si sono venute a creare ed ha aggiornato un po’ sulla sua vita.

Ida, invece, ha chiuso definitivamente con Diego. Quest’ultimo ha provato a riconquistarla portandole dei cannoli, ma lei ha rifiutato ed ha scelto di ballare con Armando. Al trono classico, invece, Luca ha deciso di non presentarsi in studio in quanto adirato del fatto che Roberta non lo avesse portato in esterna. La ragazza ha preferito uscire con Samuele, anche se tra i due non c’è stato un bacio, al punto che il giovane si è sentito ferito ed ha lasciato lo studio durante la puntata. Andrea Nicole, invece, ha baciato sia Ciprian sia Alessandro. La cosa, chiaramente, ha sollevato non poche polemiche.

Liti e festeggiamenti nella registrazione del 14 novembre

La registrazione di domenica 14 novembre di Uomini e Donne, invece, è cominciata con Biagio al centro dello studio. Il cavaliere sta conoscendo una nuova dama di nome Bernarda. Tra i due, almeno per il momento, pare che stia procedendo tutto nel migliore dei modi. Ad ogni modo, non mancheranno le polemiche durante le quali sono intervenuti altri esponenti del parterre. Restando sempre in tema di polemiche, Isabella Ricci è stata nuovamente al centro di pesanti critiche. La donna ha anche discusso pesantemente con Marika.

La conduttrice, poi, ha informato Diego del fatto che fosse arrivata una nuova corteggiatrice per lui. Il cavaliere, però, ha deciso di rifiutare di conoscerla in quanto si è dichiarato innamorato di Ida. Le sue parole, però, non sembrano aver sortito l’effetto sperato nella Platano. Per rendere il clima un po’ meno teso, poi, si è festeggiato il compleanno di Tina Cipollari, che proprio questo weekend ha compiuto gli anni.