Nuovi scontri nella casa del Grande Fratello Vip 6. Questa volta sotto i riflettori ci sono Soleil Sorge e Lulù. Il motivo? La principessa Selassié ha passato troppo tempo in bagno creando una vera e propria fila fuori dalla porta. Soleil infuriata ha preso al volo l’occasione per esprimere la propria opinione.

Soleil e Lulù discutono: “passi troppo tempo in bagno”

Complici sicuramente i nervi tesi per i preparativi del Grande Fratello Vip che va in onda questa sera alle 21:35, Soleil si arrabbia con Lulù per aver passato troppo tempo in bagno. Insieme a lei ad aspettare il turno fuori dalla porta si trovavano anche Sophie e Manila.

Dopo circa un’ora di attesa Soleil non si trattiene e infastidita le domanda cosa stesse facendo chiusa in bagno tutto quel tempo. Facendole presente che fuori altre persone stavano aspettando il loro turno.

“Mi stavo facendo il rasoio” risponde Lulù. Soleil sbotta e la zittisce

Lulù si difende e dice aver passato un’ora in bagno per farsi il rasoio, lontana dalle telecamere del Grande Fratello Vip. Soleil la zittisce e la invita a stare zitta, senza dare troppe giustificazioni.

Ritiene tutto questo una follia, perché:

Se qualcuno ti bussa e stai facendo il rasoio, magari esci e fai andare qualcuno in bagno […]Il rasoio lo puoi fare in camera, in magazzino, non hai scuse. Non esiste il rispetto per le persone. È maleducazione.

Sono stati vani i tentativi della principessa di fornire la propria versione dei fatti. Soleil però non ha voluto sentire ragioni e ancora una volta le due concorrenti del Grande Fratello Vip 6 si sono scontrate.