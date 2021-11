Manuel Bortuzzo si commuove ascoltando I migliori anni della nostra vita. Il concorrente del Grande Fratello Vip ricorda questo brano di Renato Zero per un motivo particolare, stava ballando sulle note della canzone con la sua ex fidanzata poco prima di essere la vittima di alcuni colpi da arma da fuoco.

I migliori anni della nostra vita è probabilmente una delle canzoni di Renato Zero più amate dagli italiani. Un po’ in tutti noi riesce a far emergere emozioni spesso sopite. Questo è successo a Manuel Bortuzzo quando ascoltandola è crollato davanti alle telecamere.

Grande Fratello Vip: Manuel Bortuzzo crolla sulle note de I migliori anni della nostra vita

Il concorrente triestino si è commosso ascoltando questa canzone, ballata con la sua ex fidanzata poco prima che la sua vita cambiasse per sempre.

Il ricordo è legato alla notte tra il 2 e il 3 febbraio 2019 in cui fu raggiunto dai colpi di arma da fuoco perché scambiato per un’altra persona durante una rissa davanti a un bar. Fatto che lo costrinse su una sedia a rotelle con soli 19 anni. La lesione midollare non consente che il giovane nuotatore possa tornare a muovere le gambe.

Manila Nazzarro corre a consolarlo

La prima persona che si rende conto della profonda commozione del ragazzo nella casa del Grande Fratello Vip è Manila Nazzarro, ex Miss Italia. Corre a supportarlo prima di tutti gli altri, per aiutarlo a non cadere nella tristezza.

Il nuotatore poco prima dell’incidente stava ballando con Martina, la ex fidanzata anche lei nuotatrice, la canzone di Renato Zero. Durante un’intervista al sito StarBene raccontò ciò che ricordava di quella sera:

“A parte il momento del colpo, ricordo il mio ultimo ballo. Suonavano I migliori anni della nostra vita, una canzone che sembra un messaggio del destino. E poi la mente si è riaccesa in ospedale: il primo viso che ho visto è stato quello di mia madre. Mi ha dato tanta sicurezza e mi sono detto: Ora è tutto finito”