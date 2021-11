A volte, le parole possono fare molto male e non solo al diretto interessato. Nelle ultime ore, la madre di Sophie Codegoni, ancora all’interno della casa del Grande Fratello Vip, è andata su tutte le furie per una frase pronunciata da Monica Setta durante la trasmissione Uno Mattina in Famiglia. La donna, in modo non troppo lusinghiero, ha fatto riferimento agli interventi estetici subiti da Sophie.

Al momento, la concorrente ancora non sa niente dell’accaduto, però, forse, Alfonso Signorini deciderà di metterla al corrente nell’appuntamento di questa sera 16 novembre. Ecco cosa è successo!

Monica Setta e la sua battuta poco apprezzata

Ogni azione corrisponde a una reazione. Quando si chiama in causa l’aspetto di qualcun altro, bisogna fare molta attenzione nell’esprimere i propri giudizi personali. In questa circostanza, Monica Setta si è lasciata andare a un commento veramente poco carino nei confronti di Sophie Codegoni. Dopo aver visto delle vecchie foto della giovane, infatti, ha approvato la sua necessità di sottoporsi a interventi di chirurgia estetica:

Ritocchini? Ha fatto bene se era così

Ovviamente, l’accaduto non è passato inosservato agli occhi degli spettatori che, utilizzando i social network, si sono sbizzarriti con insulti e post. La maggior parte di loro ha deciso di schierarsi in difesa di Sophie perché ritiene inaccettabile che una frase tanto offensiva sia stata pronunciata con così tanta leggerezza. Anche la mamma della concorrente non è riuscita a trattenersi.

La mamma di Sophie Codegoni si scaglia contro Monica Setta

Ovviamente, la mamma dell’ex di Uomini e Donne non ha potuto mantenere il silenzio davanti a un simile evento. Si è subito mossa in difesa di sua figlia e delle scelte da lei prese. Inoltre, ha deciso di lanciare una frecciatina non troppo velata a Monica Setta:

I cigni escono con il tempo. Tu non sei mai stata un cigno e non lo sarai nemmeno con tutti i tuoi ritocchi. Rassegnati

È importante specificare che, nelle foto mostrate in trasmissione, Sophie era davvero molto giovane, poco più di una bambina. È ovvio, quindi, che il comportamento di Monica Setta abbia sollevato un grande polverone. Cosa succederà adesso? A Sophie verrà data la possibilità di rispondere? Potremo scoprirlo già questa sera!