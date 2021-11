In queste ore, nella casa del Grande Fratello Vip Davide Silvestri e Jessica Selassié hanno fatto l’imitazione di Manuel Bortuzzo e Lulù. I due sono riusciti a riproporre una delle scene più iconiche riguardo i due protagonisti, ovvero, quella del saluto a prima mattina. I presenti in casa, così come il pubblico da casa, sono rimasti esilarati dalla scenetta. Scopriamo cosa è successo.

L’imitazione di Davide e Jessica entusiasma tutti

Questa mattina Davide Silvestri ha deciso di cimentarsi in un simpatico siparietto in cui ha fatto l’imitazione del coinquilino Manuel. Nello specifico, ha voluto riproporre l’atteggiamento che è solito adoperare il nuotatore per respingere le continue insistenze della principessa. A tal proposito, il concorrente ha cominciato a guardarsi attorno con aria annoiata e misteriosa. Improvvisamente, poi, si è avvicinata a lui Jessica, la quale stava rivestendo i panni della sorella.

La principessa gli ha gettato le braccia al collo augurandogli il buon giorno e Davide ha risposto in modo piuttosto freddo e distaccato mandando la sua interlocutrice a quel paese. Questa imitazione è stata fatta in presenza dei diretti interessati, i quali non hanno potuto fare a meno di scoppiare a ridere.

Lulù si allontana da Manuel dopo la scorsa puntata del GF Vip

Anche Bortuzzo ha apprezzato molto la scena ed ha colto assolutamente l’ironia del momento non prendendosela minimamente. Gli altri concorrenti sono scoppiati a ridere ed hanno asserito che Davide fosse davvero molto somigliante a Manuel nei movimenti e nel modo di fare. Il video ha fatto il giro del web in men che non si dica e molti sono stati i commenti dei fan esilarati.

A quanto pare, il rapporto tra Manuel e Lulù si è parecchio raffreddato dopo la strigliata che Alfonso Signorini ha fatto a Lulù nel corso della precedente puntata. In tale occasione, il presentatore le ha detto di lasciare al nuotatore i suoi spazi e di non stargli più così addosso. In effetti, in questi giorni la ragazza lo ha lasciato in pace ponendo le distanze.