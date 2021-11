Oggi, lunedì 15 novembre, andrà in onda un nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip. Nel corso della puntata di questa sera scopriremo l’esito del televoto, che vede in nomination Soleil Sorge, Sophie Codegoni e le Principesse Selassié. Essendo un televoto non eliminatorio, vedremo quali dinamiche si verranno a creare dopo che il pubblico avrà espresso la sua preferenza. In casa, poi, potrebbero esserci altri colpi di scena, tra cui un possibile nuovo ingresso di Delia Duran. Ecco tutto quello che accadrà.

Chi sarà il preferito al televoto del GF Vip?

Anche questo lunedì, come di consueto, ci sarà un nuovo appuntamento con il GF Vip 6. In occasione della messa in onda di questa sera scopriremo chi sarà il preferito del pubblico tra Soleil, Sophie e le Principesse. Anche in questo caso, così come tutti i lunedì, si tratta di un televoto non eliminatorio, ma semplicemente finalizzato a scoprire chi sia il più votato dal pubblico. Questa persona, dunque, diventerà immune per le nomination e avrà anche il compito di mandare un coinquilino direttamente al televoto.

Al momento, in lizza alla classifica delle preferite pare ci siano sia Soleil sia Sophie, pertanto, non ci resta che attendere la diretta di stasera per capire chi avrà la meglio tra le due o se ci sarà un’inaspettata rimonta delle Selassié. Altro argomento degno di nota, che potrebbe essere trattato nella puntata di questa sera, riguarda Alex Belli.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Possibile ingresso di Delia Duran e sorpresa per Alex

Nel corso della puntata di venerdì scorso, Delia Duran è venuta in studio per avere un confronto con Soleil Sorge. In tale occasione, però, la donna aveva dichiarato di non voler parlare con Alex in quanto già gli aveva detto ciò che desiderava fargli sapere. Belli, naturalmente, non ha preso affatto di buon grado questa scelta, sta di fatto che ha avuto uno sfogo post puntata.

Proprio in virtù di questo, è probabile che nella puntata di questa sera del GF Vip Delia avrà nuovamente la possibilità di entrare in casa per parlare con il suo compagno. Nell’attesa di capire se la modella entrerà davvero nella casa o meno, sul web è trapelata una notizia del tutto certa. Alex, infatti, riceverà una sorpresa inaspettata, ovvero, incontrerà il suo testimone di nozze Mirko.

La sorpresa a Giucas e le nomination

Grande sorpresa anche per Giucas Casella. Il prestigiatore, infatti, avrà modo di incontrare il figlio James, la persona più importante della sua vita. Dopo l’incontro con la cagnolina, dunque, per il mago si prospetta un’altra serata colma di emozioni. Le sorelle Selassié, invece, avranno modo di confrontarsi in quanto in questi giorni hanno avuto un po’ di dissapori a causa dei comportamenti che Lulù ha assunto nei confronti di Manuel. Ad ogni modo, dopo aver trattato le varie dinamiche, Alfonso Signorini procederà con le nomination. I più votati andranno al televoto e saranno a rischio eliminazione nella puntata del prossimo venerdì 19 novembre.