Ad animare molto le puntate di Amici 2021 sono soprattutto gli screzi tra le due insegnanti Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini. Proprio nel corso della messa in onda di domenica 14 novembre c’è stato un aspro diverbio che ha spinto le due ad innalzare i toni di un bel po’. In molti, dunque, stanno cominciando a domandarsi che cosa potrebbe celarsi dietro tutta questa rivalità. Ebbene, a quanto pare potrebbe c’entrare Alberto Matano.

Gli scontri tra Lorella e Anna durante la puntata del 14 novembre di Amici 21

Nel corso della puntata di Amici di domenica 14 novembre, Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini si sono rese protagoniste di nuovi alterchi. Tutto ha avuto inizio nel momento in cui la prima ha provato in tutti i modi a mettere in difficoltà l’allievo Luca D’Alessio. Secondo la Cuccarini, la sua collega si comporta così nei suoi confronti a causa del fatto che il giovane ha alle spalle un nome molto famoso essendo il figlio di Gigi D’Alessio.

Lo scontro, poi, è divenuto ancora più acceso quando la Pettinelli ha messo in sfida Ale, scelta che è costata alla ragazza la sua eliminazione. Lorella, dunque, ha sbottato contro Anna accusandola di essere poco obiettiva e di essersi immedesimata un po’ troppo nel personaggio dimenticando il ruolo che ricopre.

Matano alla base delle liti tra la Pettinelli e la Cuccarini?

Le insinuazioni della Cuccarini, chiaramente, hanno indignato la Pettinelli, la quale non è rimasta certamente in silenzio, anzi. Le due donne, così, hanno dato luogo ad un nuovo e pesantissimo scontro che ha spinto i telespettatori a farsi delle domande. L’ostilità esistente tra le due donne sembra essere troppo forte per essere semplicemente dettata dalla divergenza di opinioni.

Secondo molti, infatti, tra le due ci sarebbero altri motivi ben più seri celati dietro questi scontri. Diversi telespettatori, quindi, ritengono che tra loro non ci sia molta simpatia a causa del legame che unisce Anna ad Alberto Matano. La donna è stata più volte ospitata nel programma La Vita in diretta, che Lorella conduceva tempo fa insieme proprio al conduttore in questione. La Cuccarini, però, fu estromessa dal suo incarico e lei ha sempre ritenuto che la colpa fosse stata proprio di Matano. Il fatto che Anna sia molto amica del presentatore, dunque, potrebbe dare fastidio a Lorella e, dunque, spiegare la natura dell’ostilità tra le due insegnanti di Amici.