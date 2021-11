Le news dell’ultim’ora dalla Casa del Grande Fratello Vip 6 si riferiscono alla puntata di venerdì 12 novembre. Di seguito le ultime notizie sulla diciottesima diretta trasmessa in prima serata su Canale 5.

Chi è stato il concorrente eliminato? Chi è finito in nomination? Ecco i video e il riassunto della puntata di ieri sera.

Le news dell’ultim’ora del Grande Fratello Vip

La diciottesima puntata del Grande Fratello Vip 6 si è aperta con il chiarimento tra Alex Belli e Soleil Sorge, dopo che i due si erano un po’ allontanati dopo la diretta di lunedì sera. Per l’opinionista Sonia Bruganelli l’unica vera coppia di quest’edizione è la loro, trovando la conferma anche di Katia Ricciarelli. Inutile negarlo, la complicità tra Alex e Soleil è evidente, per buona pace di Delia Duran, la moglie (?) dell’attore.

Alex e Soleil? Le nostre opinioniste hanno le idee molto, ma molto… chiare 😏#GFVIP pic.twitter.com/SnkyLHICTT — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 12, 2021

Flash sul televoto, che in serata porterà all’eliminazione di un nuovo concorrente. Tra Miriana Trevisan, Gianmaria Antinolfi e Nicola Pisu, il pubblico ha scelto di salvare Miriana. La showgirl fa i salti di gioia, e a domanda diretta di Alfonso Signorini dallo studio conferma che tra Gianmaria e Nicola preferirebbe che a uscire dalla Casa fosse quest’ultimo.

Il pubblico ha deciso che Miriana è… SALVA!#GFVIP pic.twitter.com/yZSDq1wCzy — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 12, 2021

Chiusa la parentesi Francesca Cipriani–Giucas Casella, rinnovatasi con un’improbabile versione della bambola assassina da parte di Francesca, è arrivato il momento tanto atteso del duello in studio tra Soleil Sorge e Delia Duran. Le due hanno dato vita a uno scontro molto acceso, stravinto dalla prima. Per Delia, che tra le altre cose ha dato del “coniglietto” al marito, un’occasione mancata. Al termine del confronto Alfonso Signorini ha chiesto alla modella venezuelana se fosse interessata a parlare con il marito, ma la donna si è rifiutata, lasciando esterrefatta l’opinionista Adriana Volpe per l’incoerenza dimostrata.

L'atmosfera in studio diventa sempre più calda con Soleil e Delia… 🔥🔥🔥#GFVIP pic.twitter.com/BgGJk7uXns — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 12, 2021

E dopo il ritorno di Soleil Sorge nella Casa, Signorini sceglie di affrontare il caso Manuel Bortuzzo, la cui esperienza al Grande Fratello sta vivendo un momento complicato. La responsabile, a giudizio di Manuel e del conduttore, è Lucrezia Selassié: “Se tu fossi stata un uomo avremmo parlato di stalking”, la frase con cui Signorini ha gelato la Casa (e non solo).

Nel finale di puntata, dopo l’annuncio del concorrente eliminato (qui il nome del concorrente che ieri ha dovuto lasciare per sempre la Casa del Grande Fratello), per fortuna è stato dato spazio a Davide Silvestri, che giorno dopo giorno si conferma come l’inquilino più adorabile della sesta edizione. Per l’ex attore di Vivere il GF ha organizzato una bellissima sorpresa: l’arrivo in giardino della fidanzata Alessia. Davide si è esibito in una sincera dichiarazione d’amore verso la sua dolce amata, mostrando il vero lato dell’amore. Quello per cui ti mancano le parole, ti brillano gli occhi, ti fa stare sempre un passo avanti rispetto agli altri. Standing ovation – meritatissima – dallo studio.

Subito dopo la sorpresa per Davide è arrivato il momento delle nomination per il televoto di lunedì. Come da consuetudine, non è prevista alcuna eliminazione. Per conoscere il nome dell’eliminato e le nuove nomination vi invitiamo a leggere il nostro articolo dedicato all’ottavo eliminato del Grande Fratello Vip 6.