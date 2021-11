Chi è uscito nella puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip 6? Al televoto c’erano Miriana Trevisan, Gianmaria Antinolfi e Nicola Pisu. Di seguito il nome del concorrente eliminato e chi è finito al televoto della puntata di lunedì prossimo.

Chi è uscito ieri sera dal Grande Fratello Vip?

L’ottavo concorrente eliminato della puntata del 12 novembre del Grande Fratello Vip 6 è Nicola Pisu. Il figlio di Patrizia Mirigliani non è riuscito a salvarsi nel duello contro Gianmaria Antinolfi: a dividerli un solo punto percentuale (31% per Nicola, 32% per Gianmaria), mentre Miriana si è salvata con il 37% dei voti. Una volta arrivato in studio, Nicola si è visto confermare l’eliminazione dal biglietto di ritorno.

Il pubblico ha deciso che il VIP che deve abbandonare immediatamente la Casa di #GFVIP è… Nicola! pic.twitter.com/Encv2TQoq1 — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 12, 2021

Chi è finito in nomination per la puntata di lunedì prossimo?

L’ultima parte della puntata di ieri è vissuta sulle classiche nomination. Al televoto di lunedì 15 novembre sono finite le principesse Selassié, Soleil Sorge e Sophie Codegoni. Come ci ha abituati questa sesta edizione, il televoto di lunedì non prevede eliminazione.

Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi salvare tra le principesse Selassié, Soleil e Sophie! #GFVIP pic.twitter.com/2lnWF5ngwu — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 13, 2021

Ecco chi ha nominato chi:

Soleil nomina Sophie

Katia nomina Sophie

Le principesse nominano Manila

Carmen nomina Sophie

Manila nomina Sophie

Sophie nomina Soleil

Francesca nomina Davide

Davide nomina le principesse

Manuel nomina le principesse

Aldo nomina Soleil

Alex nomina le principesse

Miriana nomina Soleil

Gianmaria nomina Sophie

Giucas nomina Davide

Prima di salutarvi e darvi appuntamento a lunedì per la diciannovesima puntata del Grande Fratello Vip 6, ricordiamo che gli immuni della puntata di ieri, dunque non nominabili, erano: Manuel Bortuzzo, Aldo Montano, Giucas Casella, Alex Belli, Miriana Trevisan (preferiti della Casa) e Gianmaria Antinolfi (scelto dall’opinionista Sonia Bruganelli).

Vi rinnoviamo l’invito a seguirci lunedì prossimo, quando in prima serata su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini.