Al termine dell’ennesimo confronto con Soleil Sorge nello studio del Grande Fratello Vip 6, Delia Duran, moglie del concorrente Alex Belli confessa di voler entrare nella casa come concorrente. L’influencer italoamericana replica: “L’avevo capito”.

Delia Duran chiede il secondo confronto

Alfonso Signorini apre la puntata proprio sul legame tra Alex Belli e Soleil Sorge. Dopo il primo incontro con la moglie Delia Duran, l’influencer si era un po’ messa in disparte. Ma l’attrazione tra i due era troppo forte e come calamite sono ritornati di nuovo a chiacchierare, scherzare, ridere, complici come sempre.

Alex Belli in settimana si era risentito del riavvicinamento tra Soleil Sorge e l’imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi, fino a definirlo “playboy della mutua“. Alfonso Signorini lo incalza:

“Perché ti arrabbi se Soleil si avvicina a Gianmaria se non te ne frega niente di Soleil?”

Belli risponde piccato:

“Non è che mi arrabbio, è che mi dà fastidio“. Tutto.TV su

🗣️ Seguisu Facebook , clicca Mi Piace!

Ma quando il conduttore lo esorta anche scherzosamente a riflettere sul definire “solo amicizia” il legame con Soleil, lui sembra non volerne sentire e nega ogni altro interesse. La moglie però non ci crede minimamente ed è di nuovo pronta a puntare il dito sull’influencer italoamericana.

Questa volta per lo scontro Alfonso Signorini sceglie di fare del suo studio il campo di battaglia. Delia Duran è carica come se fosse una donna oltraggiata e ferita, per lei Soleil è “una manipolatrice” che vuole rimettere in riga:

“Se lei si sente una leonessa, io sono una pantera con il sangue latino”

Lo scontro in studio

Soleil arriva in studio. Furbescamente il conduttore non le comunica perché doveva andare, così la concorrente si illude di aver vinto qualcosa o di poter ricevere una sorpresa. Quando Signorini le comunica il reale motivo per cui è là, il fastidio di Soleil è palese. Il suo volto è l’immagine della stizza e noia fin dal primo sguardo che rivolge a Delia Duran.

Adriana Volpe e Sonia Bruganelli guardano il momento mangiando Mikado, convintissime che “ne vedranno delle belle”. Effettivamente è quello che accade.

La moglie di Alex Belli inizia subito la sua tiritera di accuse. Ma questa volta Soleil reagisce immediatamente:

“Tu mi dovresti chiedere scusa per la terminologia che hai usato nei miei confronti… Sei una rosicona!”

Ma Delia non ha dubbi:

“Sei stata tu a provocare mio marito. Perché alcuni atteggiamenti non vengono fatti da una donna che è sposata fuori. Tu sei andata oltre”.

Il Medioevo è tornato. Ma questa volta l’influencer ex partecipante di Uomini e donne, lo caccia via:

“La tua personalità è così scadente e bassa in questo momento. Sei peggio di una telenovela latino – americana. Cambia carriera. Sei pessima a fare i monologhi”.

Delia, braccia sui fianchi e fiume di parole contro Soleil continua senza fermarsi. Ma è la domanda dell’opinionista Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, a metterla alle strette:

“Ma quanto hai voglia tu di entrare là dentro?”

Delia Duran non ha dubbi, risponde subito, istintivamente:

“Tanta. Alfonso fammi entrare“.

Il sorriso sornione di Soleil Stasi nel sentire le parole di Delia fa calare il sipario sull’ennesimo, inutile, confronto. Difficilmente ce ne saranno altri.