La sesta edizione del Grande Fratello Vip sta riscuotendo ottimi ascolti. Il pubblico, nonostante siano passati quasi tre mesi dal suo inizio, appare ancora entusiasta delle dinamiche che si stanno creando all’interno della casa. Inoltre, il cast scelto dalla produzione si sta rivelando davvero sorprendente. I rapporti nati tra i concorrenti stanno consentendo di dare vita a puntate colme di colpi di scena.

Tutto questo, ha permesso a Mediaset di prolungare la durata del reality show di Canale 5. Secondo i piani originali, la finale sarebbe dovuta andare in onda a fine dicembre, ma qualche giorno fa è stato deciso di andare avanti fino a marzo.

Come hanno reagito i concorrenti del GF Vip?

Per ora, i concorrenti ancora non sanno nulla di questa decisione. Ovviamente, nel momento in cui hanno firmato il contratto, gli era stata preannunciata questa possibilità, ma non c’era certezza che ciò avvenisse. Non tutti potrebbero prenderla bene, soprattutto per la lontananza dagli affetti più cari e per le continue discussioni con gli altri compagni di avventura.

È probabile che Alfonso Signorini li metterà al corrente della scelta effettuata durante una delle prossime puntate serali.

Cosa ne pensano i fan?

Gli spettatori del GF Vip si sono divisi in due schieramenti diversi. C’è chi è felice di poter trascorrere più tempo in compagnia dei propri beniamini e chi condanna questa scelta. Buona parte dei fan, infatti, pensa che alcuni dei concorrenti si rifiuteranno di rimanere nello show tanto a lungo. In particolare, le preoccupazioni principali sono rivolte ad Aldo Montano, Manila Nazzaro e Carmen Russo. Tra tutti, sono coloro che, per ora, stanno dando più segnali di insofferenza per la lontananza da casa. Cosa accadrà nel caso in cui decidessero di abbandonare? È probabile che nei prossimi giorni avremo maggiori notizie sull’argomento.