Le incomprensioni tra Alex Belli e Delia Duran continuano a scuotere le acque all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Nell’ultima puntata, andata in onda venerdì 12 novembre, l’attore ha potuto assistere a un diverbio tra la donna e Soleil.

Non sono emerse nuove questioni perché il problema è sempre lo stesso: il rapporto nato tra l’attore e Soleil Sorge. Sembra che i due non abbiano alcuna intenzione di fare un passo indietro. Inoltre, la reazione di Alex Belli ha tirato in causa anche il modo di esprimersi di Alfonso Signorini. Il suo intento sarà stato goliardico o dietro c’era qualcosa di più?

Alex Belli adirato con sua moglie Delia

Pare che Alex Belli abbia deciso di non schierarsi dalla parte di sua moglie. Dopo l’ultimo appuntamento con il GF Vip, infatti, è apparso piuttosto infuriato. Non è riuscito a digerire le parole che Delia Duran ha rivolto a Soleil Sorge e neanche il suo rifiuto di avere un confronto diretto con lui.

È stato Alfonso Signorini a comunicargli la decisione presa da quella che dovrebbe essere la sua anima gemella. Stando alle parole del conduttore del reality di Canale 5, Delia non si sentirebbe ancora pronta a rivederlo. Le ultime settimane l’hanno turbata nel profondo, tanto da farle sorgere numerosi interrogativi. In effetti, anche il pubblico si sta ponendo molte domande sulle intenzioni di Alex Belli. È evidente che si trovi nel bel mezzo di una strada pericolosa e che, a lungo andare, questo non potrà portare ad altro che a una frattura con sua moglie.

Alex Belli si sfoga con Soleil e imita Alfonso Signorini

ALEX BELLI CHE NEL POST PUNTATA, SFOGANDOSI, IMITA ALFONSO SIGNORINI.

STO MALE. ⚰️ #GFvip pic.twitter.com/3jTTreDCRW — ✨Samu✨ (@ItsSoSamu) November 13, 2021

Alex Belli non è riuscito a contrastare l’impulso di sfogarsi con Soleil Sorge. Alla fine della trasmissione, le ha svelato le parole di Alfonso Signorini e le ha parlato della spiacevole situazione che si è venuta a creare con la moglie Delia Duran.

Forse, per sdrammatizzare, l’attore si è anche esibito in un’imitazione di Alfonso Signorini. Ha provato a copiare la sua postura e il suo tono di voce, ripetendo ciò che gli aveva comunicato sulla decisione presa da Delia Duran.

Sai caro Belli, purtroppo, avevo chiesto a Delia se voleva vederti, ma non ti ha voluto vedere

Il risultato finale è piuttosto divertente, ma ci sono anche spettatori che pensano che dietro a questa scenetta ci sia un certo astio. Come la prenderà Alfonso Signorini?