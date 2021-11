Nella puntata del Grande Fratello Vip 6 uno spazio di approfondimento è dedicato alle vicende amorose tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo. Un momento difficile che finisce per provare molto la ricca principessa e ridurla in lacrime. Ma andiamo con ordine.

Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo

Come vi abbiamo raccontato, il rapporto d’amore tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo è stato contraddistinto sin dall’inizio da tanti alti e bassi. Passione e ritorno di fiamma. L’atteggiamento del ragazzo è sempre stato molto altalenante, mentre quello della principessa fin troppo arrendevole.

Tanti fuori dalla casa si sono chiesti perché il nuotatore illudesse Lulù, dato che dai suoi atteggiamenti appariva chiaro che non fosse per nulla convinto della loro relazione. Ma il “vai e vieni” tra i due è durato a lungo.

La principessa Lulù come uno stalker

Durante l’ultima puntata Alfonso Signorini decide di parlarne “sperando sia l’ultima volta” perché i comportamenti di Lulù non andrebbero bene, secondo il conduttore sarebbero “al limite dello stalking“. Il conduttore non lo afferma solo per presentare il “caso” ai telespettatori, ma lo insinua candidamente mentre parla con la principessa:

“Se ci fosse una ragazza inseguita da un uomo come l’avremmo definito? Stalkeraggio. Se lui ti dice Lasciami in pace, tu lo devi lasciare in pace”.

Lulù appare visibilmente provata, tra le lacrime racconta di aver provato lo stalking sulla sua pelle e di non aver mai avuto intenzione di far vivere a Manuel un atteggiamento del genere. Voleva solo cercare di capire, stargli vicino. Ma il presentatore insiste, affermando che Bortuzzo era addirittura dovuto andare in confessionale per trovare un attimo di solitudine.

“Manuel sta male e ti ha supplicato più volte di lasciarlo in pace e non è accaduto, ma perché? Nessuno ha il diritto di non rispettare l’altro e nella situazione di Manuel, che è una situazione particolare, bisogna avere rispetto“.

Perfino le sorelle Selassié si dissociano e intimano alla principessa di “ascoltare di più” le richieste di Manuel. Insomma, tra la casa e lo studio sono tutti convinti della colpevolezza di Lulù, rea di non lasciare spazio al nuotatore. Uno spazio a lui necessario anche per le sue condizioni fisiche. Ma sul web la visione è completamente diversa.

Il web solidale con Lulù

Se il fronte sembra così compatto guardando il programma, basta andare su internet per capire dai tweet che per i telespettatori non è così.

Tra chi fa notare il comportamento scorretto di Bortuzzo nei confronti della ragazza:

Rispetto per ciò che ha passato Manuel ma è bruttissimo il modo in cui tratta Lulù, che è pesante ma non merita questo. #Gfvip — Alberto Benassi (@albibenassi98) November 12, 2021

E chi invece si sofferma su quello del presentatore:

Linea troppo dura nei confronti di Lulù, mi dispiace ma il conduttore troppo imparziale in questa dinamica #GFvip — Rosy Di Carlo (@realrosydc) November 12, 2021

Il fronte è unito nel ritenere Lulù tutt’altro che una stalker, ma anzi, lei stessa vittima di un “vai e vieni” che sta minando anche la sua serenità e permanenza in casa.