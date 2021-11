Nel corso della diciottesima puntata del GF Vip 6 c’è spazio per un momento di pura comicità e divertimento senza ambiguità e sono Francesca Cipriani e Giucas Casella a regalarcelo.

L’amicizia tra i due concorrenti

Francesca Cipriani e Giucas Casella sono a pieno titolo i due mattatori della puntata. È il loro il momento più esilarante della puntata.

Alfonso Signorini li chiama in confessionale per condividere una clip che ritrae le vicende di questo divertente sodalizio tra urla e scherzi vari. Inseparabili, con una differenza d’età forte, tanto che Cipriani chiama Giucas “nonno“, si azzuffano per tutta la casa, rincorrendosi come due bambini. Il loro è lo spirito più puro e divertente del Grande Fratello Vip 6.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

“Siamo come fratello e sorella”

Dicono entrambi, contenti del loro rapporto.

La vendetta di Francesca Cipriani contro Giucas Casella

Ma il Grande Fratello decide di dare l’opportunità all’ex Pupa di vendicarsi dello scherzo che Giucas le ha fatto in settimana. Infatti il mago della tv italiana le aveva tagliato di nascosto una ciocca di capelli.

Giucas Casella taglia una ciocca di capelli a Francesca Cipriani

(dal GFVIP 6, 2021) pic.twitter.com/2LJi4y8Z5q — gfvip out of context (@oocGFVIP) November 8, 2021

Ora Cipriani ha la possibilità di rendere “pan per focaccia”. Fornita di forbici formato extra large e con la complicità della produzione che freeza Giucas, la showgirl si aggira per la casa mimando “la bambola assassina” e finge di tagliare i capelli al mago.

Giucas ci casca

Giucas non ha nemmeno un attimo di esitazione, gli scende una lacrima in diretta. Si convince di esser stato vittima del taglio pazzo di Francesca Cipriani e si scaglia su di lei, offeso e inconsolabile. Mentre il pubblico in studio e a casa ride per la performance dei due. Solo dopo qualche tempo il povero mago capirà che nessun capello gli è stato tolto ed è solo vittima di una crudele e divertentissima vendetta. Tra drammi d’amore e confronti medievali, sono loro i veri protagonisti della puntata e il pubblico li incorona.