Nella settimana che va dal 15 al 19 novembre ci sarà spazio per nuovi ed esilaranti appuntamenti con Uomini e Donne. Il talk show pomeridiano, condotto da Maria De Filippi, andrà in onda sempre su Canale 5 e sempre al consueto orario delle 14:45. I prossimi cinque appuntamenti si prospettano ricchi di colpi di scena, ma uno in particolare lascerà tutti senza parole, ovvero, la presentazione del nuovo tronista Matteo Ranieri.

Anticipazioni prossima settimana Uomini e Donne

Ida e Gemma nel mirino

Le anticipazioni relative alle puntate di Uomini e Donne che andranno in onda la prossima settimana rivelano che ci sarà spazio, ancora una volta, per le dinamiche che riguardano Gemma Galgani. La donna continuerà a mostrarsi profondamente dispiaciuta per l’interruzione della frequentazione con Costabile. La protagonista, infatti, non potrà fare a meno di rivangare il passato e di chiedersi come sarebbe stato proseguire la conoscenza con il cavaliere anche lontano dagli studi Mediaset.

Occhi puntati, però, anche su Ida Platano. La donna sarà protagonista di accese critiche, specie da parte di Tina Cipollari. Nello specifico, Diego si dichiarerà innamorato della dama al punto da mostrarsi pronto ad uscire dal programma con lei. La Platano, però, malgrado il forte desiderio di trovare l’uomo della sua vita, non potrà fare a meno di palesare dubbi e titubanze sull’uomo che sta frequentando.

Matteo Ranieri nuovo tronista

Questo, quindi, scatenerà l’ira di Tina, la quale non perderà occasione per scagliarsi contro Ida accusandola di essere una donna davvero troppo pesante e petulante. La Platano sarà molto provata, sta di fatto che uscirà più volte dallo studio per cercare di riprendersi. Al trono classico, invece, ci sarà un grande colpo di scena. Maria De Filippi inviterà Matteo Ranieri in trasmissione come ospite.

Il giovane interverrà in alcune vicende, ma poi verrà chiamato in causa per una cosa molto importante. Nello specifico, la conduttrice gli farà prendere visione di un filmato, al termine del quale gli chiederà se ha voglia di cimentarsi in una nuova avventura all’interno del programma, ma stavolta nel ruolo di tronista e non di corteggiatore. Lui sarà un po’ titubante all’inizio, tuttavia, alla fine non potrà fare a meno di accettare e comincerà la sua nuova avventura nel talk show pomeridiano.