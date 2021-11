Nella casa del Grande Fratello Vip c’è stato uno screzio abbastanza importante tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. In particolare, il nuotatore è sembrato piuttosto infastidito dall’eccessiva vicinanza della principessa. Dopo averla esortata più di una volta ad andare via, lei ha continuato a seguirlo in giro per la casa, al punto che il concorrente ha avuto uno sfogo e l’ha trattata piuttosto male.

Manuel allontana Lulù

Tra Manuel e Lulù le cose pare stiano prendendo una brutta piega. Tutto è iniziato quando il ragazzo ha chiesto alla coinquilina di lasciargli un po’ di tempo per stare da solo. La principessa, però, non è sembrata molto propensa ad assecondare la volontà del suo interlocutore, sta di fatto che non è riuscita non seguirlo ovunque lui andasse.

Ad un certo punto, poi, Manuel è andato in lavanderia con Aldo Montano per chiacchierare un po’ in disparte. Dopo pochissimo tempo, però, è arrivata Lulù, la quale si è avvicinata al ragazzo e lo ha abbracciato. Lui l’ha allontanato con la mano e le ha detto:

"Ti avevo chiesto una sola cosa, di lasciarmi in pace e stai ancora qua".

Dinanzi queste parole, Lulù ha replicato accusando il giovane di averle fatto male spostandola.

Bortuzzo perde le staffe e “scappa” in confessionale

A quel punto, Bortuzzo ha perso ulteriormente le staffe ed ha esortato la sua interlocutrice a smetterla di dire le bugie in quanto il suo era stato un gesto molto delicato e non “violento”. Ad ogni modo, Lulù ha continuato a “tormentarlo” al punto che il giovane ha deciso di uscire dalla stanza nella speranza che la ragazza non lo seguisse. Purtroppo per lui, però, la Selassié non ha resistito e gli è andata di nuovo dietro chiedendogli per quale ragione i due non potessero parlare.

Preso dalla disperazione, allora, Manuel ha deciso di chiudersi in confessionale, luogo in cui Lulù certamente non sarebbe potuto entrare. Lei, inizialmente, ha provato a bloccare il suo coinquilino, ma poi lo ha lasciato andare. Sul web, intanto, in molti si stanno scagliando contro la principessa accusandola di assumere atteggiamenti pericolosi e fortemente morbosi nei confronti del nuotatore.