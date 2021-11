Nella casa del Grande Fratello Vip 6 è scoppiato il lirica gate, una vera e propria lite tra Katia Ricciarelli ed Alex Belli, dove la cantante lirica ha persino minacciato l’attore di dargli uno schiaffo.

Katia contro Alex Belli, minaccia di dargli una sberla

Notte molto movimentata al GF vip 6, dove le liti sembrano non finire mai, soprattutto tra alcuni inquilini. Tutto è iniziato quando la produzione ha scelto di programmare la Bohème interpretata dalla Ricciarelli, ma non tutti hanno apprezzato il gesto e alcuni vipponi sono andati nel giardino a fumare. Katia non ha affatto preso bene il gesto. La cantante stava interpretando il brano, quando alcuni inquilini prima si sono messi a ridere e poi sono andati via.

Tra questi c’era anche Alex Belli. Una volta tornato dal giardino, il 39enne ha fatto i complimenti alla ex moglie di Pippo Baudo ma la sua reazione non è stata delle migliori e lo ha esortato a non prenderla in giro. La Ricciarelli è letteralmente scoppiata contro Alex e le ha dato del maleducato:

“Non voglio sentire più un mio brano in questo programma, basta! Ma chi ti credi di essere? . Sono molto delusa, avete riso fino a quando non mi sono arrabbiata. Ridevate come matti. Non vi siete visti?”

Ad un certo punto la Ricciarelli ha esortato tutti ad essere più educati e vedendo che Alex Belli cercava di risponderle lo ha persino minacciato di dargli una sberla:

"Scendi, tu, lui e le vostre str****te. E inizia ad abbassare la voce con me da adesso. Stavo cantando io e meritavo rispetto, smettila non sei educato. E non trattarmi così che ti allungo una sberla. Te la do e ti mando via".

Alex Belli sbotta: “Adesso mi girano i co*****i.”

A questo punto anche Alex Belli ha sbottato e ha urlato di non sopportare più il bigottismo e che dentro la casa non si vive bene:

“Se vuoi litigare su questa roba io mi dissocio. Non sono stato maleducato e io non ti permetto di dirmelo. Voi siete pazzi sul serio. Smettila di dare colpe a noi che stavamo soltanto ridendo, è una colpa? In questa casa non si può dire nulla. Ho ascoltato questa Bohème, ma non esageriamo. Adesso mi girano i co*****i.”

Alla fine delle fiera i due vipponi non hanno chiarito. Vedremo se nella puntata che andrà in onda stasera alle 21.45 Signorini affronterà anche questo argomento.