Le anticipazioni della nona puntata di Amici 21, in onda domenica 14 novembre, svelano che si parlerà ancora di Luca D’Alessio e dell’ennesima sfida voluta da Anna Pettinelli per far uscire il figlio del noto cantante. La prof, infatti, pensa che ci sono altri giovani cantanti più meritevoli di lui e quindi il ragazzo non è idoneo a proseguire il percorso.

Luca D’Alessio vince un’altra sfida ma Anna Pettinelli non lo vuole

Il giovane Luca D’Alessio è molto criticato anche per essere il figlio di Gigi D’Alessio e non è la prima volta che viene messo di fronte alle sfide. Il cantante, che fa parte del team di Rudy Zerbi, è stato nuovamente puntato da Anna Pettinelli, che considera i suoi testi banali e ripetitivi. La prof ha deciso di sottoporlo ad una nuova sfida. Il motivo è sempre lo stesso.

Non lo considera meritevole di proseguire. Dalle anticipazioni è emerso che Luca ha quindi dovuto affrontare la sfida ma, a quanto pare, è riuscito a superarla e quindi potrà ancora restare nella scuola a dispetto del pensiero della Pettinelli.

Luca D’Alessio criticato sul web: “E’ raccomandato”

Sul web, intanto, sono in molti a criticare il ragazzo e dare ragione alla prof. Tra le critiche maggiori il fatto che i suoi testi siano tutti uguali, per altri il fatto di avere un padre importante non è da sottovalutare:”Lda è troppo raccomandato, non uscirà mai e lo porteranno in finale. Trovo assurdo queste lecchinate da parte di tutti solo perché è figlio di Gigi D’Alessio” ha scritto uno spettatore, sostenuto da altre critiche legate a suo padre. Non mancano, però, anche apprezzamenti di chi pensa che in fondo il ragazzo non sia male e abbia talento. Come andrà a finire? Luca D’Alessio resterà a lungo nella scuola e approderà al serale?