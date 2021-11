A Uomini e Donne c’è stato un nuovo episodio che, a quanto pare, non verrà trasmesso nelle messe in onda previste per le prossime settimane. Lo scorso 5 novembre è stata effettuata una nuova registrazione del talk show pomeridiano durante la quale c’è stato uno scontro molto acceso tra Diego e Tina Cipollari. Dati i toni inalberati, il cavaliere ha esortato la conduttrice a censurare quelle scene. Scopriamo per quale motivo e cosa è accaduto.

Ida e Diego si lasciano nella registrazione del 5 novembre

Venerdì 5 novembre è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. In tale occasione sono stati chiamati al centro dello studio Ida e Diego. I due hanno raccontato come stessero andando le cose e, a quanto pare, sembra che ci siano stati dei problemi. Dopo la scorsa registrazione, il cavaliere ha avuto uno sfogo in cui è scoppiato in lacrime, provato dalla discussione avuta con la Platano. Lei, nel vedere l’uomo così triste, ha deciso di raggiungerlo e i due hanno voluto darsi un’altra chance.

Nel corso della settimana, però, la donna non si è fatta molto sentire e questo ha fatto perdere le staffe a Diego. La dama, allora, si è difesa dicendo di non avergli scritto in quanto non aveva nulla da dirgli. La discussione, poi, ha preso una brutta piega, al punto che i due hanno deciso addirittura di interrompere la loro frequentazione.

La scena che verrà censurata nelle prossime puntate di Uomini e Donne

Durante il dibattito è intervenuta anche l’opinionista Tina Cipollari. Quest’ultima ha cominciato ad attaccare entrambi, ma il più bersagliato è stato Diego. Ad un certo punto, infatti, la collega di Gianni Sperti ha dato addirittura del “farabutto” al suo interlocutore. I toni sono divenuti così aspri al punto da spingere Diego ad avanzare una richiesta.

In particolare, l’uomo ha chiesto a Maria De Filippi di censurare quella scena. Il motivo è risieduto nel fatto che il protagonista non voleva che suo figlio assistesse a questo genere di situazioni. Il ragazzino, infatti, si sarebbe sicuramente dispiaciuto nel vedere il padre essere insultato così pesantemente in televisione. La conduttrice pare abbia deciso di accogliere la richiesta del cavaliere. Pertanto, quando andrà in onda il contenuto di questa registrazione, cosa che dovrebbe avvenire nelle prossime settimane, questa scena non verrà mostrata al pubblico.