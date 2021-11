Al Grande Fratello Vip 6 i vipponi hanno dato vita a dei giochi notturni, che prevedevano dei baci e delle sfide da affrontare. Alex Belli ha deciso di baciare l’amico Davide Silvestri e se tutti hanno reagito al bacio tra i due inquilini con una certa ilarità, Katia Ricciarelli si è lasciata andare ad una gaffe definita omofoba dagli utenti che seguono la diretta 24 ore su 24.

Alex e Davide si baciano per gioco, la Ricciarelli commenta:”Questa è una schifezza”

Tutto è nato quando Alex Belli ha pescato il bigliettino dove si leggeva che la sfida che doveva affrontare consisteva nel baciare uno dei vipponi. Per evitare ogni sorta di polemica con la moglie Delia Duran, che durante la scorsa puntata aveva chiesto al marito di evitare certi atteggiamenti con Soleil Sorge, l’attore ha deciso di baciare Davide. Il bacio tra i due amici è andato avanti per una trentina di secondi e nel mentre la Ricciarelli se n’è uscita con una frase piuttosto discutibile: “Questa è una schifezza“.

Ovviamente, le parole della cantante lirica non sono state apprezzate dagli utenti che hanno sentito chiaramente la frase e non sono mancate critiche nei confronti della donna, come spesso accade nel reality. Ora bisognerà vedere se Alfonso Signorini tirerà fuori l’argomento durante la puntata del GF vip 6 che andrà in onda venerdì 12 novembre.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Love is in the air – Canale 5 (@grandefratellovipnewsdiretta)

Soleil si allontana da Alex e si riavvicina a Gianmaria

Intanto, Alex Belli e Soleil Sorge sembrano essersi allontanati nelle ultime ore e la 27enne si è nuovamente avvicinata a Gianmaria Antinolfi, che a sua volta sembra non avere nessuna speranza con Sophie Codegoni. Dopo varie settimane di liti, la Sorge si è appartata con Antinolfi e i due sembrano essersi chiariti. L’influencer non ha mancato neppure di dubitare su Alex Belli e di ciò che è accaduto venerdì scorso quando la moglie Delia si presentò in puntata insultandola. La Sorge non ha apprezzato il gesto e pensa che i due siano d’accordo. Da qui l’allontanamento da Belli e il riavvicinamento a Gianmaria, che sa quasi di strategia. Ne scopriremo di più durante la prossima puntata in onda su Canale 5 alle 21.45.