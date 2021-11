Alex Belli e Davide Silvestri si sono resi protagonisti di un bacio cinematografico nella casa del Grande Fratello Vip. Quella dei baci è divenuta, ormai, un’abitudine nella casa più spiata d’Italia. Con il pretesto di adempiere ad alcune richieste specifiche della produzione, infatti, tra i concorrenti stanno nascendo delle simpatie e si stanno generando anche delle polemiche. Scopriamo nel dettaglio cosa è successo.

Alex di nuovo protagonista di baci

Nel corso della notte appena trascorsa, Alex Belli e Davide Silvestri si sono baciati nella casa del GF Vip. Dopo il grande successo del Late Show, che l’anno scorso vedeva come protagonista Tommaso Zorzi, lo staff del programma ha deciso di riproporre anche quest’anno una versione rivisitata del programma. Il personaggio principale, in questo caso, è Alex Belli, che spesso è spronato a cimentarsi in baci cinematografici.

Durante la serata di Halloween, il concorrente ha baciato sia Soleil Sorge sia Sophie Codegoni. Entrambi sono stati dei baci molto passionali che, infatti, hanno generato parecchie polemiche sui social. Specie la compagna di Alex, Delia Duran, è rimasta profondamente scossa dall’avvicinamento che si è venuto a creare con la Sorge. Ad ogni modo, proprio per evitare ulteriori polemiche, Alex stavolta ha scelto di baciare un amico.

Belli bacia Davide Silvestri al GF Vip, ma è polemica

La sua decisione è ricaduta su Davide Silvestri, con cui in queste settimane ha instaurato un bellissimo rapporto d’amicizia. I due, allora, hanno dovuto dare luogo ad un bacio della durata di 30 secondi. Tuttavia, malgrado entrambi provassero in tutti i modi a rendere passionale il momento, in molti hanno notato una certa diversità.

Nello specifico, diversi spettatori della trasmissione si sono resi conto del fatto che l’intensità con cui Alex ha baciato Davide non ha nulla a che vedere con quella adoperata per baciare Soleil. Dunque, anche se lo scopo del giovane era quello di non creare polemiche, il pubblico da casa ha avuto comunque da ridire.