Nelle ultime ore sta facendo discutere il bacio tra Alex Belli e Davide Silvestri, che si sono scambiati durante il GF Game Night, un gioco organizzato dal Grande Fratello Vip 6 sulla scia del GF Late Show di Tommaso Zorzi. L’attore ha deciso di baciare l’amico Davide ma ovviamente a tutti è saltato agli occhi che non aveva nulla a che vedere con il bacio cinematografico che Belli aveva dato a Soleil Sorge.

Poco prima del bacio, intanto, Davide Silvestri si è confidato con Alex Belli e ha ammesso che appena finita l’esperienza al GF Vip 6 pensa nuovamente di ritirarsi. Il 40enne milanese, infatti, ha avuto successo anni fa grazie alla soap Vivere, poi per molto tempo era sparito dalle scene. L’esperienza al GF Vip sembra avergli fatto tornare la voglia di ritirarsi dal mondo dello spettacolo:

“Ti confesso che penso che mi ritirerò un’altra volta come è già successo. Dopo il GF Vip intendo. Qua devo dire che sto bene e ragiono tanto. Faccio fatica a stare alle dinamiche, mi diverto ma altro non so fare, non ho creato storie d’amore. Far l’attore mi diverte e mi piace davvero. Però se penso a quello che ho passato anni fa sono proprio felicissimo di aver fatto altro. Non è che dico ‘cavolo quanto mi manca fare l’attore, come vorrei tornare a recitare. ”.